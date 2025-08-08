Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Was ist Liebe wert - Materialists
Was ist Liebe wert - Materialists Bild: © 2021 Sony Pictures Deutschland GmbH. All Rights Reserved.
Was ist Liebe wert - Materialists
Was ist Liebe wert - Materialists Bild: © 2021 Sony Pictures Deutschland GmbH. All Rights Reserved.
Gewinnspiele
Was ist Liebe wert - Materialists
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Kinostart am 21. August 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Ab dem 21. August erscheint die romantische Komödie "Was ist Liebe wert - Materialists" in den deutschen Kinos! Passend zur Veröffentlichung verlosen wir 2x2 Kinogutscheine. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!
 

Über den Film:

Eine junge, ehrgeizige Partnervermittlerin in New York ist hin- und hergerissen zwischen ihrem perfekten Traummann und ihrem alles andere als perfekten Ex.

An der Seite von Dakota Johnson ("Fifty Shades of Grey") spielen Chris Evans ("Captain America: The First Avenger") und Pedro Pascal ("Gladiator II") die Hauptrollen. Regie führte Celine Song, die für ihr Drehbuch von "Past Lives - In einem anderen Leben" für einen Oscar nominiert war und auch hier das Drehbuch schrieb.

 

 

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Was ist Liebe wert - Materialists" verlosen wir 2x2 Kinotickets. 

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 24. August 2025.

Teilnahmebedingungen

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
23.07.2025
1 min.
Die nackte Kanone
Die nackte Kanone
Zum Kinostart am 31. Juli 2025 verlosen wir 2x2 Kinofreikarten
Agentur (Gewinnspiel)
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
23.07.2025
1 min.
Bring Her Back
Bring Her Back
Zum Kinostart am 14. August 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel