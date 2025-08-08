Was ist Liebe wert - Materialists

Zum Kinostart am 21. August 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Ab dem 21. August erscheint die romantische Komödie "Was ist Liebe wert - Materialists" in den deutschen Kinos! Passend zur Veröffentlichung verlosen wir 2x2 Kinogutscheine.



Über den Film:

Eine junge, ehrgeizige Partnervermittlerin in New York ist hin- und hergerissen zwischen ihrem perfekten Traummann und ihrem alles andere als perfekten Ex.

An der Seite von Dakota Johnson ("Fifty Shades of Grey") spielen Chris Evans ("Captain America: The First Avenger") und Pedro Pascal ("Gladiator II") die Hauptrollen. Regie führte Celine Song, die für ihr Drehbuch von "Past Lives - In einem anderen Leben" für einen Oscar nominiert war und auch hier das Drehbuch schrieb.

