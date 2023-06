Zum Heimkinostart am 15. Juni 2023 verlosen wir zwei Blu-rays

Das Drama "Was man von hier aus sehen kann" beschreibt eine einzigartige Dorfgemeinschaft mit warmherzig gezeichneten Charakteren, die durch ein wunderbares Schauspiel-Ensemble zum Leben erweckt werden. Ein fantasievoller Film über die Liebe unter schwierigen Vorzeichen und die Suche nach dem Sinn im Leben!

Über den Film:

Luise ist bei ihrer Großmutter Selma in einem abgelegenen Dorf im Westerwald aufgewachsen, welche über eine besondere Gabe verfügt - sie ist in der Lage, den Tod vorauszusehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Ort. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Das ganze Dorf hält sich bereit: letzte Vorbereitungen werden getroffen, Geheimnisse enthüllt, Geständnisse gemacht, Liebe erklärt....

Regisseur Aron Lehmann ("Das schönste Mädchen der Welt") erzählt die mit Corinna Harfouch, Luna Wedler, Rosalie Thomass und Karl Markovics hochkarätig besetzte Geschichte einer skurril-liebenswerten Dorfgemeinschaft, basierend auf Mariana Lekys gleichnamigem Besteller-Roman. Mit "Was man von hier aus sehen kann" gelang Mariana Leky (Graf & Graf Literaturagentur) ein wahrer Überraschungshit in der deutschen Buchbranche: Der Roman erschien im Juli 2017 im DuMont Buchverlag und wurde weit über 800.000-mal verkauft, in 22 Sprachen übersetzt und steht seit 2017 fast ununterbrochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, insgesamt 258 Wochen.

