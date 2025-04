Was Marielle weiß

Zum Kinostart am 17. April 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Am 17. April 2025 startet "Was Marielle weiß" in den deutschen Kinos - eine bissige, humorvolle Geschichte, die mit einem spannenden "Was wäre wenn"-Szenario zum Nachdenken anregt. Passend zum Kinostart verlosen wir 2x2 Kinotickets! Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Über den Film:

Julia (Julia Jentsch), Tobias (Felix Kramer) und ihre Tochter Marielle (Laeni Geiseler) führen ein ruhiges und komfortables Leben in scheinbarer Harmonie. Doch die Idylle zerbricht, als Marielle plötzlich und auf unerklärliche Weise alles sehen und hören kann, was ihre Eltern tun - immer und überall. Von einem Tag auf den anderen kennt sie jedes Detail aus ihrem Privatleben. Was zunächst wie eine skurrile Herausforderung wirkt, bringt nach und nach tief verborgene Konflikte ans Licht. Ein bissiger Film über den Verlust von Privatsphäre und die Frage: Würden Kinder ihre Eltern immer noch lieben, wenn sie alles über sie wüssten?

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Was Marielle weiß" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 27. April 2025.

Teilnahmebedingungen