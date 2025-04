We Live In Time

Zum Heimkinostart verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Mit "We Live In Time" präsentiert Regisseur John Crowley ein zutiefst bewegendes Romantik-Drama, welches bereits seit dem 10. April für die Heimkinos erhältlich ist! Die Geschichte, erzählt in Momentaufnahmen, fängt die Schönheit und Tragik des Lebens ein und lässt mit Florence Pugh und Andrew Garfield in den Hauptrollen die Herzen höher schlagen. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück eine DVD oder Blu-ray gewinnen!

Zum Inhalt:

Almut und Tobias begegnen sich in einem völlig unerwarteten Moment ihres Lebens, der den Auftakt ihrer gemeinsamen Geschichte bildet: der Zauber des Kennenlernens, wie sie eine Familie gründen und als Paar ihre Zukunft planen. Doch ihre Beziehung wird überschattet von einer Nachricht, die beide auf eine harte Probe stellt und sie schlussendlich erkennen lässt, jeden Moment ihrer besonderen Liebe im Hier und Jetzt zu genießen.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "We Live In Time" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 11. Mai 2025.

Teilnahmebedingungen