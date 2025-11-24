Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Weihnachten voller Lieblingshelden: mit der Maus, Coni, Bobo & dem kleinen Maulwurf durch die schönste Zeit des Jahres

Weihnachten mit der WDR mediagroup
Weihnachten mit der WDR mediagroup Bild: © WDR mediagroup
Weihnachten mit der WDR mediagroup
Weihnachten mit der WDR mediagroup Bild: © WDR mediagroup
Gewinnspiele
Weihnachten voller Lieblingshelden: mit der Maus, Coni, Bobo & dem kleinen Maulwurf durch die schönste Zeit des Jahres
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit neuen Ideen, liebevoll gestalteten Produkten und nachhaltigen Geschenkoptionen sorgt die WDR mediagroup für besondere Familienmomente in der Weihnachtszeit

Wenn die Vorfreude auf Weihnachten wächst, dürfen sie auf keinem Wunschzettel fehlen: Die Maus, Meine Freundin Conni, Bobo Siebenschläfer und Der kleine Maulwurf. Seit Generationen begleiten sie Kinder beim Entdecken, Lachen und Staunen. Mit neuen Ideen, liebevoll gestalteten Produkten und nachhaltigen Geschenkoptionen sorgt die WDR mediagroup für besondere Familienmomente in der Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit verlosen wir  ein Kartenset von "Meine Freundin Conni - Die lustigsten Witze für Erstleser" von riva im Wert von 8,00 €, ein Paar "Die Maus" Ohrringe 925er Silber Elefant abenteuerlustig von Kraemer GmbH im Wert von 29,90 €, eine "Bobo Siebenschläfer" Plüschfigur von Schmidt Spiele für 26,99 € und ein Buch von "Der kleine Maulwurf und der Schneemann" im Wert von 12,00 €. Einfach unser Bildpaare- Spiel lösen und gewinnen!

 

Zum Inhalt:

Neugierig wie Die Maus - spielerisch Wissen entdecken: Seit über 50 Jahren steht Die Maus für Neugier, Wissen und Unterhaltung. Auch in diesem Jahr begeistert sie mit Geschenkideen voller Lern- und Entdeckerfreude.

Mit Conni durch die Adventszeit - Basteln, Lachen, Lernen: Conni gehört längst zu den festen Größen im Kinderzimmer. In diesem Jahr begleitet sie Kinder mit gleich drei neuen Highlights durch die Winterzeit. Mit dem Kartenset "Meine Freundin Conni - Die lustigsten Witze für Erstleser" von riva wird Lesenlernen zum Vergnügen.

Bobo Siebenschläfer - ein Freund für große und kleine Alltagsabenteuer: Seit Jahren begeistert Bobo Siebenschläfer als TV-Serie mit fröhlichen Geschichten aus dem Kinderalltag. Dabei erleben Kinder gemeinsam mit Bobo die kleinen Abenteuer des täglichen Lebens. Der samtig-weiche Bobo-Plüsch von Schmidt Spiele bringt Geborgenheit ins Kinderzimmer und wird schnell zum treuen Begleiter für Tag und Nacht.

Der kleine Maulwurf - zeitlos beliebt und immer wieder neu entdeckt: Kaum eine Figur verbindet Generationen so sehr wie der kleine Maulwurf: neugierig, hilfsbereit und immer unterwegs in neuen Abenteuern. Seine Geschichten gibt es längst nicht mehr nur auf dem Bildschirm, sondern auch zum Anfassen und Miterleben. 

Gewinnspiel

Zur Weihnachtszeit verlosen wir ein Kartenset von "Meine Freundin Conni- Die lustigen Witze für Erstleser", ein Paar "Die Maus" Ohrringe, eine "Bobo Siebenschläfer" Plüschfigur und ein Buch von "Der kleine Maulwurf und der Schneemann"

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 14. Dezember 2025.

Teilnahmebedingungen

