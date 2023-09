Zum Kinostart am 21. September 2023 verlosen wir 3x2 Kinotickets

Das romantische Drama "Wild wie das Meer" stellt das einfühlsame Portrait einer selbstbewussten Frau mit der Sehnsucht nach Freiheit dar und ist das Langfilmdebut von Regisseurin Héloïse Pelloquet, die vor der rauen französischen Atlantikküste eine fesselnde Geschichte über einen Aufbruch ins Unbekannte erzählt. Zum Kinostart am 21. September 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Zum Inhalt:

Die lebenslustige Fischerin Chiara hat ihren sicheren Hafen gefunden: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Antoine lebt sie auf einer Insel vor der schroffen französischen Atlantikküste. Sie sind ein eingespieltes Team, jeder Handgriff sitzt, ob auf hoher See oder zu Hause an Land. Als ihr neuer Lehrling Maxence seine Ausbildung beginnt, beobachtet Chiara den jungen Mann aus gutem Hause zuerst mit großer Skepsis. Doch Maxence nimmt die Arbeit ernst und Chiaras Skepsis weicht vorsichtiger Zuneigung. Als Chiaras Mann zum Festland aufbricht, um sich für die politischen Rechte der Fischer zu engagieren, merkt Chiara, dass sie sich immer stärker zu dem attraktiven, Jahrzehnte jüngeren Maxence hingezogen fühlt. Zwischen den beiden entbrennt eine leidenschaftliche Affäre. Chiara muss sich bald entscheiden, ob sie es wagt, die Sicherheit ihres bisherigen Lebens aufzugeben und noch einmal in unbekannte Gewässer aufzubrechen.



In der Hauptrolle der Chiara ist die vielfach ausgezeichnete, belgische Schauspielerin Cécile de France ("Der Schwarm", "L‘auberge espagnole", "Eine bretonische Liebe", "Hereafter - Das Leben danach") zu sehen. An ihrer Seite spielt Shooting-Star FélixLefebvre ("Sommer 85", "Mein fabelhaftes Verbrechen") den Lehrling Maxence.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Wild wie das Meer" verlosen wir 3x2 Kinotickets.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 24. September 2023.

Teilnahmebedingungen