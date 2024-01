Wo die Lüge hinfällt

Zum Kinostart am 18. Januar 2024 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Über den Film:

Alles sieht nach dem perfekten ersten Date zwischen Bea und Ben aus. Die Chemie stimmt einfach und es scheint klar, dass sich aus dem ersten Knistern zwischen den beiden noch viel mehr entwickeln könnte. Dann geschieht jedoch etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt. Das Schicksal scheint mit den beiden allerdings noch nicht fertig zu sein und lässt sie wieder aufeinandertreffen - ausgerechnet als Gäste bei einer Hochzeit in Australien. Kurzerhand beschließen sie, sich als Paar auszugeben und das Undenkbare scheint plötzlich gar nicht mehr so weit weg!

Will Gluck ("Freunde mit gewissen Vorzügen") führte Regie nach einer Geschichte von Ilana Wolpert, mit der er zusammen auch das Drehbuch schrieb. Die Hauptrollen spielen Sydney Sweeney ("Euphoria", "The White Lotus") und Glen Powell ("Top Gun: Maverick", "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen").

