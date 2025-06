Wunderschöner

Zum Heimkinostart am 19.06.2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2025 - jetzt endlich fürs Heimkino! Mit "Wunderschöner" legt Karoline Herfurth als Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin die berührende Fortsetzung ihres Kinohits "Wunderschön" vor - sensibel, humorvoll und mitten aus dem Leben.



Über den Film:

Die Fortsetzung der dramatischen Komödie "Wunderschön" von Karoline Herfurth begleitet viele der liebgewonnenen Figuren aus dem ersten Teil auf ihrem weiteren Weg zu sich selbst. Im Mittelpunkt stehen fünf Frauen, die ihr Leben und ihren Selbstwert nicht länger danach ausrichten wollen, begehrenswert zu sein. Hauptsache sexy - egal, ob dünn, dick, welche Hautfarbe, jung, alt, wir können alle ganz divers sexy sein. Fast jede Frau wächst damit auf, an sich arbeiten zu müssen, um begehrenswert zu bleiben. Warum? Was wäre, wenn wir uns nicht mehr mit aller Kraft in eine sexy Pose pressen würden? Wenn wir nicht mehr für das Recht kämpfen, sexy sein zu dürfen, sondern wirklich frei? Was, wenn wir unsere ganze Zeit und Kraft nicht mehr investieren würden, um gehört zu werden, sondern die Welt anfängt, uns zu hören?

Mit dabei sind wieder viele bekannte Gesichter wie Nora Tschirner, Emilia Schüle und Friedrich Mücke - ergänzt durch Neuzugänge wie Anneke Kim Sarnau und Newcomerin Emilia Packard.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Wunderschöner" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 13. Juli 2025.

