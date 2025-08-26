XXL Fanpaket zur Aktion "Disney Prinzessin - Gestalte deine Welt"

Im Rahmen der Aktion verlosen wir ein exklusives Fanpaket mit verschiedenen Lizenzprodukten

Sommerzeit mit den Disney Prinzessinnen: Unter dem fortlaufenden Motto Disney Prinzessin - Gestalte deine Welt lädt Disney auch in diesem Jahr dazu ein, sich von den Geschichten und Charakteren der royalen Heldinnen inspirieren zu lassen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Kampagne steht das Thema Fürsorge - für sich, füreinander und für die Welt, in der wir leben. Besonders die tierischen Begleiter der Disney Prinzessinnen rücken dabei in den Fokus. Ob Pascal, Fabius, Mushu oder Pua, sie sind treue Gefährten, Helfer und Herzensfreunde zugleich und zeigen, wie wichtig Freundschaft, Vertrauen und gegenseitige Verantwortung sind. Die neuen Geschichten, Aktionen und Produkte greifen diesen Gedanken auf und setzen liebevolle Impulse für mehr Achtsamkeit, ein stärkeres Miteinander und einen respektvollen Umgang mit sich selbst und unserer Umwelt.

XXL Fanpaket: Das sind die Preise

Passend zur Aktion verlosen wir ein erstklassiges Fanpaket mit tollen Lizenzprodukten. Freut euch auf eine Disney Doorables Arielle, 25cm von Simba im Wert von 17,99 Euro, ein Vaiana Abenteuerfloß von LEGO® im Wert von 59,99 Euro, eine Disney Prinzessin Jasmin Figur von tonies® im Wert von 16,99 Euro, ein Disney Prinzessinnen - Malen nach Zahlen von Ravensburger im Wert von 17,99 Euro und ein Disney Prinzessin - Arielle Stapelturm von Mattel im Wert von 12,99 Euro. Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!

