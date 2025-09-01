Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: "Frag doch mal … die Maus: Wissen zum Schulstart" Deutsch © Carlsen Verlag
Bild: Plüschfigur Die Maus (25 cm) © Schmidt Spiele
Bild: Musik-Experimente mit der Maus © FRANZIS
Bild: Snapback Cap "Auf'm Schirm" (Maus) © koaa
Bild: Die Maus Malblock mit Sachwissen Klima & Erde © pen2nature
Bild: Die Maus - Geschichtenwürfel © Westermann GmbH
XXL Maus-Fanpaket für den Schulstart
Von Agentur (Gewinnspiel)
Wir verlosen ein XXL Fanpaket mit sechs Lizenzprodukten zur Aktion "Startklar für das Abenteuer Schule: Mit der Maus und ihren Freunden clever durch den Schulalltag!"

Sie ist klug, sie ist Kult und Kinder lieben sie: die Maus!

Mit der Maus und ihren Freunden geht es clever durch den Schulalltag. Passend dazu gibt es jede Menge pfiffige Produkte und originelle Geschenkideen für Schultüte und Klassenzimmer, die für gute Laune und einen gelungenen Einstieg in den nächsten Lebensabschnitt sorgen.

Wir verlosen wir im Rahmen der Aktion "Startklar für das Abenteuer Schule: Mit der Maus und ihren Freunden clever durch den Schulalltag!" ein XXL Fanpaket mit sechs Produkten für einen guten Start in den Schulalltag! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Das sind die Preise:

Mit dabei sind ein Buch "Frag doch mal ... die Maus: Wissen zum Schulstart: Deutsch" vom Carlsen Verlag im Wert von 9,00 Euro, ein Set "Musik-Experimente mit der Maus" von FRANZIS im Wert von 34,95 Euro, eine Snapback Kappe: "Die Maus Auf'm Schirm" von koaa im Wert von 27,95 Euro, ein "Die Maus - Malblock mit Sachwissen Klima & Erde" von pen2nature im Wert von 7,99 Euro, ein "Die Maus" 25 cm Plüschtier von Schmidt Spiele im Wert von 17,99 Euroundein "Die Maus - Geschichtenwürfel" von Westermann GmbH & Co. KG im Wert von 14,00 Euro.


Über die Aktion:

Startklar für das Abenteuer Schule: Die Inhalte des Fanpakets bringen nicht nur Farbe und Freude in den Alltag, sie bieten auch praktische und durchdachte Lösungen für einen gelungenen Start in den neuen Lebensabschnitt. Ob unterhaltsame Bücher, spannende Spiele, Nützliches für den Schulweg oder ein kuscheliges Plüschtier als treuer Begleiter - diese Produkte sind erste Klasse!

 

Gewinnspiel

Anlässlich der Aktion "Startklar für das Abenteuer Schule: Mit der Maus und ihren Freunden clever durch den Schulalltag!" verlosen wir ein XXL Fanpaket.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 21. September 2025.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
