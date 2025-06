Zikaden

Zum Kinostart am 19. Juni 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets

Anlässlich des Kinostarts des eindrucksvollen Dramas "Zikaden" am 19. Juni 2025 verlosen wir 2x2 Kinotickets! Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:



Isabells (Nina Hoss) Leben gerät durcheinander, als sie erkennt, dass ihre betagten Eltern nicht mehr alleine zurechtkommen. Während sie verzweifelt nach Pflegepersonal sucht, pendelt sie zwischen Berlin und dem Wochenendhaus ihrer Eltern, das einst von ihrem Vater im modernistischen Stil erbaut wurde. In dieser angespannten Situation trifft Isabell immer wieder auf die rätselhafte Anja (Saskia Rosendahl), eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen hat. Als Anja und ihre kleine Tochter Greta zunehmend in Isabells Leben treten, entsteht eine unerwartete Bindung zwischen den beiden Frauen. Gleichzeitig beginnt Isabell, an dem Leben zu zweifeln, das sie bislang für sicher und vertraut hielt. Ihre Ehe mit Philippe (Vincent Macaigne) zeigt erste Risse, und das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, wird immer stärker.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Zikaden" verlosen wir 2x2 Kinotickets.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 22. Juni 2025.

Teilnahmebedingungen