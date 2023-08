Zum Kinostart am 10. August 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Im gekonnt französischen Stil erscheint mit "Zoe & Sturm - Mein Traum vom Reiten" die berührend tragische Geschichte eines Mädchens und ihrer Stute ab dem 10. August 2023 auf der großen Leinwand! Zum Kinostart verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Die 12-jährige Zoé wächst glücklich auf dem Gestüt ihrer Eltern auf, mit dem Wunsch, eines Tages - genau wie ihr Vater - Jockey zu werden. Völlig unbeirrbar hat sie sich ein leben auf dem Rücken von Sturm in den Kopf gesetzt, ihrer ungestümen und über alles geliebten Stute. Zoe erkennt in ihr als Erste das außergewöhnliche Rennpferd, auf das ihre Eltern mit ihrer Pferdezucht das ganze Leben lang hingearbeitet haben. Und sie sieht in ihr den zukünftigen Champion, mit dem sie zum Sieg reiten wird. Aber Zoés Träume zerbrechen jäh, als eines Abends ein heftiges Unwetter über das Gestüt hereinbricht und Sturm das Mädchen versehentlich beim Versuch, die Pferde aus ihren Ställen zu befreien, so schwer verletzt, dass es fortan an den Rollstuhl gefesselt ist. Mit dem schweren Schicksal hadernd gerät die seelisch und körperlich gezeichnete Zoe in ein schwarzes Loch der Traurigkeit und nichts scheint sie mehr zu begeistern. Als wäre das nicht schon schwer genug für die Familie, steht das Gestüt nach dem Sturm kurz vor dem Bankrott. Doch angesichts von Zoés Leid können ihre Eltern unmöglich aufgeben. Am Tiefpunkt angelangt, finden die drei behutsam zueinander und scheinen für Zoe das Unmögliche wahr zu machen: ein Leben als Jockey.

Regie führte Christian Duguay, (u. a. "Jappeloup", Ein Sack voller Murmeln"), der besonders für seine empathische Themenbehandlung und Schauspielführung geschätzt wird und bereits für zwei Emmys nominiert wurde.

Gewinnspiel

Zum Kinostart von "Zoe & Sturm - Mein Traum vom Reiten" verlosen wir 3x2 Kinogutscheine.

► Hier geht's zum Bildpaare-Spiel.

Gewinnspiel läuft bis zum 20. August 2023.

Teilnahmebedingungen