Lichtenstein 4 min.

Großbrand bei Edeka Nüßler in Lichtenstein: Wann können die Kunden dort wieder einkaufen?

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Samstag am Edeka in Lichtenstein im Einsatz. Ein Anbau brannte komplett ab. Was wird nun aus den Lebensmitteln im Laden?