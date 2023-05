"100 Jahre Disney" in der Chemnitzer Messe: Schunkeln, Herzklopfen und das Böse

Von Prinzessinnen und dunklen Imperien erzählt "Disney in Concert" beim Sachsen-Gastspiel unter Dirigent Wilhelm Keitel.

Hollywood. Die Reihe "Disney in Concert" geht mit dem Jubiläum zum Hundertjährigen des Unterhaltungskonzerns in die nächste Runde und hat einiges in petto: Hätte man nicht gewusst, dass das beliebte Musikevent am Sonntagabend erneut in der Chemnitzer Messe Halt machen würde, wären die zahlreichen Micky-Maus-Ohren, "König-der-Löwen"-Shirts und Prinzessinnenkleider des Publikums wohl ein klarer Hinweis gewesen. Denn während der letzten Jahre haben es die Fans der emotionalen Kultfilme zum Ritual gemacht, mit den Veranstaltern der erfolgreichen Konzertreihe eine nostalgische Reise durch die Soundtracks ihrer Kindheit anzutreten.

So wartete die Menge in der fast ausverkaufte Halle auch diesmal mit strahlenden Augen und kribbelnden Fingern auf den Beginn des Live-Erlebnisses - kein Wunder! Denn zum 100. Geburtstag der Walt Disney Company durfte man mit vielen Highlights rechnen. Hauptakteur des Abends war das (in der Tat fantastische!) Hollywood-Sound-Orchester samt Band unter dem Dirigenten Wilhelm Keitel, der weltweit immerhin zur Spitze seiner Zunft zählt. Eine hervorragende Basis für das beeindruckenden Ensemble an Starsolisten, das von gekonnt choreografierten Lichteffekten und - natürlich - reichlich Filmszenen aus den beliebtesten Disney-Streifen begleitet wurde.

Pünktlich um 19 Uhr startete die Show mit einem Zusammenschnitt verschiedenster Momente der Disney-Geschichte, bis "Sei hier Gast" aus "Die Schöne und das Biest" als erstes Lied des Abends den Startschuss für die Songparade der nächsten zweieinhalb Stunden gab. Nach der anschließenden Begrüßung des Radiomoderators Simon Beeck wurde das Publikum ins Land der Träume katapultiert und mit Klassikern wie "A Dream Is a Wish Your Heart Makes" aus Cinderella, "Ganz nah dran" aus "Küss den Frosch" und "Draußen" aus "Der Glöckner von Notre Dame" in die tiefsten Wünsche ihrer Lieblingsfiguren entführt. Letzteres mit Gebärdensprache-Video in Bezug auf den Protagonisten des Films. Wobei sich hier die Frage stellt, ob es dafür wirklich diese Referenz brauchte: Mit den gegebenen Voraussetzungen hätte der Einspieler auch gut und gerne das gesamte Event begleiten können.

Mit beachtlicher Gesangseinlage und unter lautem "Ahhh!" des Publikums durfte "Lass jetzt los" der "Eiskönigin" natürlich nicht fehlen. Folglich stand die Nacht ganz im Zeichen der Liebe und ließ sie in wunderschönen Songs wie "Dir gehört mein Herz" aus "Tarzan" durch die Halle fließen. Mit einem extravagant-coolen "Arme Seelen in Not" aus "Arielle" und dem flippigen "Nur kein Wort über Bruno" aus "Encanto" ging es dann schließlich in eine Pause.

Diese endete mit dem finsteren "Imperial March" aus "Star Wars", einem gängigen Klanglogo für das Böse im Film: Ein durchaus sarkastischer Programm-Move, denn immerhin gilt der Disney-Konzern etlichen Zeitgenossen nicht nur als freundlicher Unterhaltungsriese, sondern vor allem als knallhart kapitalistisches Imperium, dem es vor allem um Gewinnmaximierung und die Eroberung von Märkten geht. Das "Star Wars"-Universum, kommerziell ausgeschlachtet bis zum Geht-nicht-mehr, ist da nur ein Beispiel: Ursprünglich wurde sie von Lucasfilm entwickelt - Disney kaufte dieses Konkurrenzunternehmen im Jahr 2012 für etliche Milliarden einfach auf.

Es folgten Soundtrack-Ausschnitte des Marvel-Blockbusters "Endgame" und der Suite aus "Fluch der Karibik": Diese Hits brauchen keinen Gesang. Und dann gab es noch zwei Besonderheiten: Während "Probier's mal mit Gemütlichkeit" aus "Das Dschungelbuch" wurde mit Leinwand-Text zum Mitsingen aufgefordert, und bei "Du hast'n Freund in mir" aus "Toy Story" schwenkte eine "Friendship-Cam" durch die Reihen, um die beisammensitzenden Paare im Saal für die beiden Bühnen-Leinwände einzufangen. Ergo: viel Gekicher, Geschunkel, Augengerolle, und angestrengtes Auf-den-Boden-Gestarre.

Das große Finale machte "Der König der Löwen" mit vokaler Glanzleistung und "Hakuna Matata" als Abschiedslied. Ein toller Abend für alle Disney-Fans und all diejenigen, die die problematischen Inhalte seiner älteren Filme nicht weiter hinterfragten. Mag sein, dass die Halle an diesem letzten Apriltag nicht bis oben hin voll war, aber die Herzen der Menschen waren es mit Sicherheit.