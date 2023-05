25 Jahre Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig: Interview mit Direktorin Franciska Zólyom

Ein Gespräch über Ost-West-Debatten, junge Besucher und den Versuch, klimafreundliche Ausstellungen zu gestalten.

Kunst. Der ostdeutsche Kunstwissenschaftler Klaus Werner hatte bereits in der DDR die Utopie formuliert, ein "Stiftermuseum für internationale und aktuelle Kunst" zu gründen. Heute ist die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) in Leipzig ein Museum mit eigener Sammlung, zwei Ausstellungshäusern, einem kuratierten Café und zwei von Künstler:innen gestalteten Hotelzimmern. Sarah Alberti hat sich mit Direktorin Franciska Zólyom unterhalten, die 2019 auch Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der 58. Venedig-Biennale war, einer der international wichtigsten Kunstausstellungen.

Freie Presse: Frau Zólyom, welche Idee liegt der Galerie für Zeitgenössische Kunst zugrunde?

Franciska Zólyom: Der ostdeutsche Kunstwissenschaftler Klaus Werner erkannte die Tragweite der Veränderungen nach 1990 und wollte mit diesem Haus für zeitgenössische Kunst die Transformation aktiv mitgestalten. Er hat lokale und internationale Künstler und Kuratoren eingeladen und ihre Arbeit mit der Situation vor Ort konfrontiert. Zugleich hat er die Kontakte zu damals jungen Künstlern wie Neo Rauch gepflegt und ihre Werke angekauft.

Freie Presse: Wo positioniert sich das Haus heute im Ost-West-Diskurs?

Franciska Zólyom: Wir können keine umfassende Forschung etwa zu Kunst in der DDR leisten. Dafür fehlen uns die Ressourcen. Aber wir können punktuell zu Themen arbeiten und Impulse setzen. Ich denke an die Arbeit "Covergirl: Wespen-Akte" von Tina Bara und Alba d'Urbano, eine künstlerische Reaktion auf die Überwachung in der DDR. Mit Kunst können wir einzelnen Erzählungen folgen. Das ist sehr wichtig, weil die Vorstellung vom Leben in der DDR doch oft noch stereotyp ist.

Freie Presse: Wo steht die GfZK heute?

Franciska Zólyom: In den vergangenen Jahren ist unser Publikum stetig jünger geworden. Viele nutzen die GfZK als einen Ort, an dem man Dinge tut und selbst Geschichte schreibt. In unserer Bibliothek kann man recherchieren, im Auditorium finden Diskussionen und Lesungen statt. Die Kunstvermittlung ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Aus den Fragen der Besuchenden entwickeln wir auch neue Arbeitsschwerpunkte. Viele Initiativen aus Leipzig nutzen die Räume der GfZK für Arbeitstreffen. In Workshops entstehen Verbindungen zwischen Menschen, die sich sonst nicht begegnen würden.

Freie Presse: Die GfZK hat derzeit 1500 Objekte in der Sammlung. Gibt es einen festen Ankaufsetat?

Franciska Zólyom: Nein, die Ankäufe hängen von den Spenden des Förderkreises und von der zusätzlichen Förderung ab. Ein Zeichen dafür, dass der Förderkreis sehr gut gearbeitet hat, ist, dass unser Kunstdepot voll ist.

Freie Presse: Zum Jubiläum unternimmt die GfZK mit der aktuellen Schau unter dem Titel "Things That Were Are Things Again" den Versuch, erstmals eine klimaneutrale Sammlungsausstellung zu gestalten. Ein Blick nach vorn und nicht zurück?

Franciska Zólyom: Auch Klaus Werner hatte das Ende des Braunkohle-Abbaus als einen wichtigen Transformationsmoment gesehen und die Frage aufgeworfen, wie die GfZK diesen Prozess begleiten kann. Jetzt zeigen wir Arbeiten von lokalen und internationalen Künstlerinnen, die sich im weitesten Sinne mit Klima beschäftigen. Zum Beispiel Fotoaufnahmen von Inga Kerber zu den Folgen der im Vietnam-Krieg eingesetzten Chemikalien für natürliche Habitate.

Freie Presse: Welche Einschränkungen bringt es mit sich, eine klimaneutrale Ausstellung umzusetzen?

Franciska Zólyom: Einschränkungen gibt es kaum. Wir haben eine Werkauswahl getroffen, die es uns erlaubt, die Klimaanlage während der Ausstellung komplett abzuschalten. Wir lüften die Räume mechanisch. Wir haben Solarzellen auf das Dach gebaut, die Strom für Videoarbeiten erzeugen. Wir erklären in der Ausstellung auf Schildern, was wir tun.

Freie Presse: Kooperieren Sie mit Klimaaktivisten?

Franciska Zólyom: Wir sind im Verbund "Artist for Future" und arbeiten schon seit Jahren immer wieder mit "Fridays for Future" zusammen. Der ökologische Ansatz hat sich aus unserem Team nach und nach entwickelt. Wir vermeiden Flugreisen seit einigen Jahren weitestgehend, was auf das Verständnis der meisten Künstlerinnen stößt. Corona hat gezeigt, dass man sehr viel digital machen kann. Aber auch mit der Vermeidung von Datenmengen kann man Energie sparen.

Freie Presse: Seit März 2022 stellt die GfZK ihren Workshopraum als Treffpunkt für geflüchtete Menschen zur Verfügung. Wie wird dieser "Raum für dich" angenommen?

Franciska Zólyom: Es sind vor allem ukrainische Frauen, die den Raum nutzen. Am Anfang waren alltägliche praktische Infos wichtig. Inzwischen gestalten sie mehr das Programm. Es gibt künstlerische und sportliche Aktivitäten, es sind viele Kinder dabei. Manchmal finden auch Sprachkurse statt. Der Raum ist so angelegt, dass er so lange da ist, wie er gebraucht wird.

Freie Presse: Vor vier Jahren eröffnete der Deutsche Pavillon in Venedig, den Sie kuratiert haben. Was hat sich im Zuge dessen für Sie persönlich aber auch für die GfZK verändert?

Franciska Zólyom: Das hat die Sichtbarkeit der GfZK enorm beeinflusst. Sie hat sich nachhaltig ins Bewusstsein eingeschrieben als ein Ort, an dem ein gesellschaftskritischer Kunstbegriff gelebt wird. Davon zeugen Projekte wie die Zusammenarbeit mit dem ASA-FF e.V. Chemnitz für "Offener Prozess. NSU-Aufarbeitung in Sachsen". Mich persönlich hat es darin bestärkt, Zusammenarbeit - auch im Unterschied zu einer individuellen kuratorischen Handschrift - ins Zentrum zu rücken.

Freie Presse: Sie sind seit elf Jahren an der GfZK. Wie lange wollen Sie bleiben?

Franciska Zólyom: Idealerweise so lange, wie es für das Haus zuträglich ist. Mir macht die Arbeit an der GfZK nach wie vor sehr viel Spaß. Das Team und die Themen, an denen wir arbeiten, motivieren mich sehr.

Die aktuelle Ausstellung "Things That Were Are Things Again" in der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, K.-Tauchnitz-Str. 9-11, läuft bis 2024. » gfzk.de

Franciska Zólyom

Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Franciska Zólyom ist seit 2012 Direktorin der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig. 2019 war sie Kuratorin des Deutschen Pavillons auf der 58. Venedig-Biennale. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Italienischer Sprache und Literatur in Köln und Paris war sie 1997 bis 1999 Kuratorin am Museum Ludwig Budapest. Nach einem Stipendium am Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart in Berlin (2001 und 2003/4) leitete sie das Institute of Contemporary Art in Dunaújváros, Ungarn. Neben verschiedenen Ehrenämtern engagiert sie sich in der Erarbeitung von bildungs- und kulturpolitischen Richtlinien.