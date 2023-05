58. Internationaler Instrumentalwettbewerb in Markneukirchen für Cello und Kontrabass: Ein irrer Duft von weiter Welt

Jetzt wird es noch einmal spannend. Mit den Konzerten der jeweils drei Finalisten in den Fächern Kontrabass und Violoncello geht am Donnerstag nach einer Woche der 58. Internationale Instrumentalwettbewerb in Markneukirchen zu Ende. Insgesamt 110 Musikerinnen und Musiker aus 26 Nationen, davon 63 im Fach Violoncello und 47 im Fach Kontrabass,...