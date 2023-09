80. Geburtstag: Wie der Kabarettist und Mundart-Meister Gunter Böhnke zum Vorbildsachsen wurde

Der Dresdner hob in Leipzig die Academixer mit aus der Taufe, machte das Sächsische im Kabarett hoffähig und stand im Duett mit Größen wie Jürgen Hart und Bernd-Lutz Lange auf der Bühne

Kleinkunst. Geboren wurde er in der sächsischen Landeshauptstadt als Sohn eines Ostpreußen und einer Dresdnerin. Sie hielten ihn an, Hochdeutsch zu sprechen. Aber vergeblich. Er gewöhnte sich an zu sächseln, weil er in der Schule dazu gehören wollte. Kaum zu glauben, Gunter Böhnke kann auch hochdeutsch. Aber als volkstümlicher Sachse und Kabarettist ist er seit Jahrzehnten bekannt und beliebt. Weniger bekannt ist, dass der studierte Anglist sich als Übersetzer einen Namen gemacht hat. Bücher hat er auch geschrieben, dennoch war seine Leidenschaft die Bühne. Aus einem Schauspielstudium wurde nichts, drum begann er in Leipzig ab 1963 ein Lehrerstudium.

Dort war aber der Weg zur Studentenbühne nicht weit. Er traf den Lehrerstudenten für Deutsch und Musik Jürgen Hart, der alsbald den Auftrag bekam, das Kabarett "Academixer" zu leiten. Und er fragte Böhnke, ob er nicht mitmachen wolle. Der sagte zu. Ab 1966 erst einmal als Studentenkabarettist, da war das Lehramt noch das Ziel. Dem hat er sich dann entzogen und wurde mit Erfolg Übersetzer. Der musste sich dann mit dem ebenfalls erfolgreichen Amateurkabarettisten vertragen. Das gelang nur unter Aufbringung der gesamten Tageszeit und wenig Schlaf. Anfangs waren es sieben Auftritte im Monat, zehn Jahre später mit Kurzauftritten 22. Das war irgendwann dann doch zu viel. Da arbeitete er im Verlag vorübergehend halbtags, und 1979 wurde er hauptberuflicher Kabarettist, angestellt beim Rat der Stadt. Für ihn war das eine Entscheidung aus Leidenschaft zur Bühne, denn im Verlag war er Abteilungsleiter und als DDR-Bürger Reisekader für Frankreich und Großbritannien.

Die Academixer waren die Lieblinge der jüngeren Generation. Mit ihrem sächsischen Dialekt waren sie für das Publikum quasi Volkseigentum. Den Umgang mit dem Dialekt hatten sie Kollegen der Leipziger Pfeffermühle gelehrt. Allen voran vom entwaffnend komischen Manfred Stephan. Böhnke war als Mann von der Straße unübertrefflich. Und erfüllten die Texte auch noch das Prinzip "helle, heeflich und heemdiggsch", erlebte man große Kabarettmomente. Als die Academixer 1980 die Texte der Mundartdichterin Lene Voigt auf die Bühne brachten, war das fürs Ostkabarett eine Zäsur. Es begann die große Zeit der Sachsenprogramme, die bis heute anhält. Reizvoll ist dabei besonders das subversive Potenzial der sächsischen Mundart, die jedes Pathos umgehend zerstört. Fürs Kabarett wie gemacht. Besonders für Böhnke.

In den politischen Programmen der Academixer im letzten Jahrzehnt der DDR passten zwei Mimen besonders gut zusammen. Gunter Böhnke und Bernd-Lutz Lange. Sie unterschieden sich deutlich und ergänzten sich gut. Und standen sich zudem menschlich nahe. Es war geradezu folgerichtig, dass es ab 1988 zum Duo Böhnke/Lange kam. Das erste Programm hieß "Mir fang gleich an". Es ging um Leipzig, es ging um Sachsen, es ging auch um die DDR. Eine neue Spielart im Academixer-Keller. Und damit waren die beiden auf die kommende Zeit in der vereinten Republik denkbar gut vorbereitet. Genau genommen begann nun Böhnkes erfolgreichste Zeit. Er übersetzte wieder, schrieb Bücher, natürlich über Sachsen. Die Programme mit Lange waren deutschlandweit gefragt, sie wurden für den "Nachschlag" nach den Tagesthemen in der ARD engagiert, bekamen beim MDR die Sendung "Leute gibt's". Nach 15 Jahren beendete das Duo schließlich seine Zusammenarbeit, füllte dann aber noch eine Zeit lang mit Tom Pauls und den Texten der Lene Voigt alle Säle. Rückblickend hat Böhnke lange Jahre gesät und mit Ausdauer geackert, nun erlebte er die Zeit der Ernte. Nach wie vor steht auf der Bühne. So gesehen hat er alles richtig gemacht.