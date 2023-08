Annaberger Theater bringt weltweit erstes Mal seit 1935 Künneke-Operette "Herz über Bord" auf die Bühne: Mit Jack und Rose und Käpt'n Iglo auf dem "Traumschiff"

Eins muss man dem Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz lassen: Es lässt nicht nach in seinen Anstrengungen, sich in Sachen Leichte Muse zum Kompetenzzentrum mit Hang zum Ausgefallenen zu entwickeln. Das war etwa vor 21 Monaten mit Ralph Benatzkys Operette "Der reichste Mann der Welt" zu erleben, der ersten Neuinszenierung nach der...