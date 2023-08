Auf der Suche nach der Chemnitzer High Society (Extended)

Es gab viel Ärger auf dem Golfplatz

Ab und an habe ich dieses Verlangen nach Luxus, Glamour, etwas Elitärem. Ich begebe mich auch auf die Suche nach der Chemnitzer High Society, die von der restlichen Bevölkerung ihrem prunkvollen und perfekten Leben frönt. Schnell werde ich fündig: Die Reichen und Schönen unserer Stadt treffen sich auf dem Golfplatz in Klaffenbach. Nichts wie hin und neue Freunde finden! Ich erwarte ein "Sehen und gesehen werden" und putze mich ordentlich heraus. Am Golfplatz der erste Dämpfer: Ohne Platzreife darf ich lediglich auf den Abschlagübungsplatz. Und so stehe ich auch bewaffnet mit einem Schläger und einem Korb voller Golfbälle vor einer großen grünen Wiese. Das Gras ist unfassbar saftig und wirklich grüner als überall sonst.

Auf einer Golfwiese weiter weg, hinter der Hecke neben mir, sehe ich Golfprofis in ihren Polos, die mit breitem strahlend weißem Lächeln aus ihren Golfcarts steigen. Die sind bestimmt gerade am Ende der Netzwerke und Deals. Dass Verhandlungen zwischen wichtigen Menschen auf dem Golfplatz stattfanden, habe ich in so vielen Filmen gesehen. Hier wird bestimmt besprochen, wer mit wem an welchem ​​Tisch beim Chemnitzer Opernball sitzen wird. Ich hätte gern reiche Freunde, damit ich auch mal auf so einen Ball kann und starte die erste Kontaktaufnahme.