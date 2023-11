Auf einen Biss nach Bad Elster: Heinrich Marschners Blutsauger-Oper "Der Vampyr" kommt ins Vogtland

So ist die Inszenierung der Landesbühnen Sachsen des romantischen Bühnenwerks, das am Freitag sein Gastspiel am König-Albert-Theater feiert: Während großartige Sänger und eine mehr als überzeugende Elbland Philharmonie begeistern, enttäuscht die Regie.

