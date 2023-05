Ballettchef des Theaters Plauen-Zwickau, Sergei Vanaev, im Interview: "Vielleicht bin ich ein Utopist"

Den Kellner am Montagnachmittag in der Zwickauer Innenstadt bringt Sergei Vanaev erst aus dem Konzept, dann zum Strahlen. Vanaev, seit dieser Saison Ballettchef am Theater Plauen-Zwickau, hat für ein Interview mit der "Freien Presse" an einem Zweiertisch im Freisitz des Cafés Platz genommen, der Kellner bittet aber, sich an den Nachbartisch zu...