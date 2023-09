"Barbie" ist der weltweit erfolgreichste Film des Jahres

Die Kinowelt strahlt in diesem Sommer in Pink: "Barbie" hat ein Rekordergebnis einegspielt - obwohl der Film in einigen Ländern verboten ist.

New York (dpa) - . Der Film "Barbie" hat weltweit bereits rund 1,4 Milliarden US-Dollar (1,3 Milliarden Euro) eingespielt. Er ist damit der momentan erfolgreichste Film des Jahres - vor "Der Super Mario Bros. Film" und "Oppenheimer". Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Branchenportal "Box Office Mojo".

Zuvor hatte die fröhlich-kritische Komödie über den Trip der pinken Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins reale Kalifornien schon andere Erfolge verzeichnet: In nordamerikanischen Kinos gelang der beste Start des Jahres. Auch in Deutschland sprang "Barbie" auf Platz eins der Kino-Charts, bevor "The Equalizer 3" nach sechs Wochen den Posten übernahm. Regisseurin Greta Gerwig ("Lady Bird") schaffte zudem den besten Start eines von einer Frau verantworteten Films überhaupt.

Laut "Forbes" hätten die Zahlen wohl noch besser ausfallen können, wäre der Film nicht in mehreren Ländern verboten worden. So hatten die zuständigen Behörden in Kuwait erklärt, "Barbie" verbreite "Ideen und Überzeugungen, die der Gesellschaft und öffentlichen Ordnung in Kuwait fremd" seien. Fast einen Monat nach Veröffentlichung hatte auch Algerien die weitere Ausstrahlung des Films gestoppt. (dpa)