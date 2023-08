"Begehungen" oder "Ibug": Wer macht's besser?

Zwei Kunstfestivals, die aus der Region stammen und derzeit nahezu zeitgleich stattfinden - "Freie Presse" hat beide besucht und fragt, wo sich der Besuch mehr lohnt. Eine Checkliste.

Beide sind Festivals des Sommers, stammen aus der Region und zeigen für kurze Zeit aktuelle Kunst in Brachen oder leerstehenden Gebäuden: die "Begehungen", dieses Jahr im leerstehenden Palais in Lichtenstein, und die "Ibug", diesmal in Leipzig auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks. "Freie Presse" hat sich beide angeschaut...