Benin-Bronzen: Ist die Rückgabe von Raubkunst gescheitert? Was Experten sagen

Braucht es eine neue Debatte um die Restitution kolonialen Beutegutes? Nachdem bekannt wurde, dass Benin-Bronzen vollumfänglich an den Nachfolger des Herrschers des Königsreiches Benin gehen, hat dies in Deutschland teils für Unbehagen gesorgt. Auch Nachfahren US-amerikanischer Sklaven äußern Kritik an der Rückgabe.

