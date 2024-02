Bevor sie Karten für AC/DC in Dresden kaufen: Spielt die Band etwa zum zehnten Mal dieselben Songs?

Neun Konzerte gaben die legendäre Rockband seit dem Mauerfall Konzerte in Leipzig und Dresden - und immer war die Setlist ähnlich! Dabei haben die Australier doch reichlich Abwechlung zu bieten!

Rock-Legende. Zugegeben: Jede Stadionband ist bei ihrem Programm an gewisse Zwänge gebunden. Zwar wünschen sich viele Fans auch Überraschungen in Form persönlicher Lieblingssongs, und das sind im Zweifel immer auch ein paar abseitige Nummern. Doch wenn mehrere zehntausend Menschen vor einer Bühne stehen, ergibt das im Mittel schon statistisch eine Auswahl der großen Hits - die ja nicht von ungefähr die Lieblingssongs vieler sind.

Das macht die Programme von Showgrößen allerdings nicht selten auch eintönig. Die Australier AC/DC sind da keine Ausnahme. Seit fast 30 Jahren spielt die wohl größte Rockband der Welt (gemessen daran, dass ihr "Back in Black" die meistverkaufte Genre-LP der Geschichte ist) regelmäßig in Sachsen, und fast immer kommen dabei die selben Songs zum Zuge - sieht man von eine paar "Einsprengseln" der jeweils aktuellen Alben ab.

Die Australier werden nun auf ihrer "POWER UP"-Tour am 16. Juni auf dem Open-Air-Gelände Rinne in Dresden auftreten, der Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 16. Februar um 11 Uhr. Es wird das zehnte Konzert der Band im Freistaat sein.

Das erste sächsische AC/DC-Konzert fand am 1. Mai 1996 im Rahmen der "Ballbreaker"-Welttour in der alten Leipziger Messehalle statt.

Im Jahr 2000 füllte die Band dagegen gleich zweimal die neu gebaute Messehalle 1 mit 10.000 Fans, und zwar am 11. und 12. November.

2003 dann ein Gastspiel am 20. Juni als, ähm, "Vorband" der Rolling Stones vor 65.000 Menschen auf der Festwiese Leipzig.

2009 kam AC/DC gleich dreimal auf der "Black Ice"-Tour nach Leipzig: Knapp 17.000 Fans sahen sie am 5. März in Messehalle 1 und 51.000 mit dem gleichen Programm noch mal am 13. Mai im Zentralstadion. Am 20. Juni 2010 Gab es das Spektakel dann nochmal in der "Rinne" Dresden.

Stattliche 90.000 (!) Besucher waren dann am 10. Mai 2015 in der Rinne Dresden anlässlich der "Rock Or Bust"-Tour, die am 1. Juni 2016 mit einer Show vor 45.000 Anhängern in der Leipziger Red-Bull-Arena in die Verlängerung ging. Bei diesem Konzert musste AC/DC allerdings auf Sänger Brian Johnson verzichten, der wegen eines Gehörschadens länger ausfiel und von Guns‘n‘Roses-Frontmann Axl Rose vertreten wurde.

Das Programm variierte dabei allerdings nur, nunja, bedingt. Bei allen neun bisherigen Sachsen-Konzerten wurden gespielt:

"Back In Black"

"Dirty Deeds Done Dirt Cheap",

"Thunderstruck"

"Hells Bells"

"You Shook Me All Night Long"

"T.N.T."

"Whole Lotta Rosie"

"Let There Be Rock"

"Highway To Hell" und

"For Those About To Rock".

Auf acht Konzerten kamen

"Shoot To Thrill"

"Hell Ain't A Bad Place To Be" und

"Shot Down In Flames" dazu, sieben Mal auch

"The Jack".

Der Rest? Jeweils ein Mix aus einigen wenigen Band-Raritäten wie "Girls Got Rythm", "Riff Raff" oder "Rock‘n‘Roll Ain‘t Noise Pollution" und dem zum jeweiligen Tour-Zeitpunkt aktuellen Albenmaterial wie "Dogs Of War" oder "Hard As A Rock", das niemanden längerfristig kümmert.

Wäre es da nicht prima, wenn man diesmal ein Klassiker-Programm der anderen Art vorgesetzt bekäme? Zumal die Band selbst ja eigentlich nur noch eine Rumpfformation ist, seit ihr legendärer Rhythmusgitarrist Malcom Young 2014 verstarb und durch seinen Neffen Stevie ersetzt werden musste. Seit Anfang des Jahres sind auch Bassist Cliff Williams (74) und Drummer Phil Rudd (69) nicht mehr dabei, sodass man es quasi nur noch mit dem Kern aus Gitarren-Show-Genie Angus Young und Sänger Brian Johnson zutun hat. Hier also ein paar Vorschläge für unerhörte AC/DC-Klassiker, die es gern in das Programm der kommenden Sachsen-Show schaffen dürfen

"Squealer"

Warum AC/DC im Rausschmeißer ihres 1976er "Dirty-Deeds"-Albums noch nicht den Open-Air-Brecher erkannt haben, der er in Kern ist, bleibt mir ein Rätsel: Das Kult-Stück mit dem prima dreckigen Bon-Scott-Text schiebt sich sich um den katzenhaft pumpenden Walkbass des damaligen Viersaitenzupfers Mark Evans von einer angetäuschten Halbballade zur fetten Soundlawine hoch - und explodiert schließlich in einem mustergültig gezockten Angus-Young-Solo, das dann bis zum Ende unter dem Chorus wütet, kreischt und schnaubt. Und trotzdem ist der Song so ein wenig anders, lauernder und irgendwie gefährlicher als viele typische AC/DC-Standards: So und nicht anders will man die Australier doch gern haben!

"Heatseeker"

Das Album "Blow Up Your Video" von 1988 gilt gemeinhin nicht als Sternstunde von AC/DC. In den 80ern galt die Band als etwas angestaubt und konnte weder mit der mächtigen Härte von Iron Maiden oder gar Metallica noch mit fluffig-smarten Kommerzrockern wie Whitesnake oder Van Halen mithalten. Im Opener "Heatseeker" gelingt für einen Moment dann aber doch beides: Die Prügelnummer zeigt die Australier einerseits so rasant und harsch wie selten, andererseits aber auch mit einer gewissen Geschmeidigkeit. Das coole Raketen-Video verschaffte der Nummer via MTV damals zudem genug Drive, um es in etlichen Ohren dauerhaft festzusetzen. Darf also gern mal wieder live abgefeuert werden!

"Touch Too Much"

Dieses malmende Midtempo-Mahlwerk von einem Song ist unstrittig eine der besten Nummern von "Highway To Hell" - und dieses Album ist nunmal, keine Frage, das beste der Band! 1979 legte AC/DC damit die gesamte künstlerische Grundlage für die Rekord-Scheibe "Back in Black", mit der man den Tod des ersten Frontmannes Bon Scott überwinden musste und konnte. Da der Titelsong "Highway To Hell" nun mal der vielleicht bekannteste Song der Band, ja vielleicht des harten Rocks generell, ist, stehen die anderen Albentracks immer ein wenig in seinem Schatten. "Touch Too Much" ist ein Headbanger-Track vorm Herrn - für solche Musik hat man sich damals die Haare wachsen lassen!

"Stiff Upper Lip"

Mit diesem Spätwerk aus dem Jahr 2000 gruben AC/DC ihre Hartblues-Wurzeln wieder aus, was die Scheibe eher zur Genießerplatte für Band-Insider macht. Der locker-selbstironische Titelsong hat aber durchaus das Zeug zum Bandklassiker. Vor allem, wenn er als Baller-Version live ordentlich aufgepumpt wird. Bisher wurde der Song in Sachsen von der Band erst einmal gespielt, und zwar auf der entsprechenden Tour.

"It‘s A Long Way To The Top"

Ja, okay - das Dudelsack-Lick von Bon Scott im Opener des "T.N.T."-Albums von 1975 ist natürlich nicht leicht reproduzierbar. Schade, denn der Song bündelt verdammt genial die Sprengkraft, die AC/DC Ende der 70er zur It-Rockband machte; zum zum Wegweiser für den gesamten harten Rock: Mördergrooves, unbändige Energie und dennoch ein cremig-großartiges Melodiegefühl, Wut und Lebensfreude werden eins. Allein das alles pulverisierende, knochentrocken coole Malcom-Young-Eingangsriff dürfte ganzen Myaden späterer Rockgitarristen erstmals ein Instrument in die Hände gezwungen haben.

"Snowballed"

1981 war AC/DC mit dem Album "For Those About To Rock" noch eine der Bands, die den aufkommenden Heavy Metal mitdefinierten und dabei durchaus auch mal ins Experiment gingen - weshalb es bedauerlich ist, dass diese Platte heute meist auf den ikonischen Titelsong reduziert wird. "Snowballed" hämmert mit einer straffen Hook um ein fast schon vertracktes Metal-Riff durch die Strophen, um sich dann im Chorus fast schon Prog-Anflüge im Sinn von Led Zeppelin zu leisten. Und das Gitarrensolo ist eines der schneidensten der Bandgeschichte.

"Who Made Who"

Das 1986 veröffentlichte Titelstück zum Soundtrack des eher mies gemachten B-Movies "Rhea M" von Stephen King ist eine unterschätzte Perle im AC/DC-Katalog. Ja, das Stück stammt aus der Tiefphase der Bandgeschichte, ergo hört man ihm auch ein wenig den Kampf mit dem damaligen Zeitgeist zwischen Wave-Pop, Stadionrock und einer immer härter werdenden Metalszene an. Doch all dem zeigen die Australier gekonnt den Finger: Ein derb groovendes Malcom-Young-Riff (wieder einmal!) schiebt den unterm Strich fein hittigen Track in eine verblüffend geniale Hook, und Angus deutet schonmal eine erste Skizze von "Thunderstruck" an. Her damit!

"High Voltage"

Warum dieses hochexplosive Ur-Stück so selten live gespielt wird, ist noch so ein Rätsel - bei den Sachsen-Shows der letzten 30 Jahre war es jedenfalls nur zweimal im Programm. Ja, die Nummer aus den frühen 70ern klingt für heutige Ohren etwas zu bluesig - ist im Licht der Zeit aber eine unfassbare Energieleistung, mit der AC/DC ihren Stil schon deutlich festzurrten und so ziemlich alle anderen Musikanten damals schlicht zerfetzten.

"Go Down"

Und gleich noch so ein unterschätzter Brecher, diesmal vom 1977er "Let There Be Rock"-Album. Der Titelsong ist ein Bandklassiker, doch "Go Down" dürfte vor allem live mindestens genauso rasieren. Zumal das Stück etwas derber durch die Mitte schiebt und nicht ganz so hektisch herumtänzelt - Hammer!

"Beatin‘ Around The Bush"

Dass AC/DC sogar Swing können, zeigt dieses Stück von "Highway To Hell". Und damit noch einen Grund, die durchweg großartigen Nummern dieses Albums gern häufiger im Set zu berücksichtigen. Dass die Platte in Ostdeutschland besonders bekannt ist, weil es sie sogar als Amiga-Lizenzpressung gab, dürften die Australier nicht auf dem Schirm haben - dass aber selbst wenig präsente Songs wie "Love Hungry Man", "Walk All Over You" oder eben "Beatin‘ Around The Bush" hinter Weltklasse-Tracks wie "If You Want Blood" oder dem unvermeidlichen Titelsong nicht zurückstehen, ist ihnen sicher bewusst.