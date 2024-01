Bombe statt Barbie: "Oppenheimer" räumt bei Golden Globes ab

Sandra Hüller war mit ihrer Rolle in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls" nominiert. Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Beverly Hills. Als "Barbenheimer" machten die völlig gegensätzlichen Filme "Barbie" und "Oppenheimer" Furore und sahnten an den Kinokassen ab - doch bei den Golden Globes steckte der neunfach nominierte Favorit "Barbie" nun eine Schlappe ein. Das Historien-Epos über J. Robert Oppenheimer, den Mit-Erfinder der Atombombe, trumpfte mit fünf Globe-Trophäen auf, darunter dem Top-Globe als bestes Drama.

Der irische Star Cillian Murphy und Regisseur Christopher Nolan gewannen beide den ersten Globe ihrer langen Karrieren, auch für die Filmmusik und für Nebendarsteller Robert Downey Jr. gab es "Gold". Die grelle Satire "Barbie", mit Margot Robbie in der Rolle der ikonischen Puppe, musste sich dagegen mit zwei Preisen begnügen - in der neuen Blockbustersparte "Cinematic and Box Office Achievement" für Kinohits und für den Song "What Was I Made For?" von Billie Eilish und Finneas O'Connell.

Zwei Preise für Hüller-Film "Anatomie eines Falls"

Für Sandra Hüller und das Team von "Anatomie eines Falls" hatte die Globe-Gala in der Nacht zum Montag überraschend gut begonnen. Die französische Filmemacherin Justine Triet und ihr Partner Arthur Harari setzten sich in der Kategorie "Bestes Drehbuch" überraschend gegen Schwergewichte wie "Oppenheimer" oder "Killers of the Flower Moon" durch.

Kurz danach gewann das Team auch den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film. In dem Justiz-Thriller brilliert Hüller in der Rolle einer Ehefrau, die sich vor Gericht gegen Mordvorwürfe verteidigen muss.

Regisseurin Triet dankte dem deutschen Star auf der Globe-Bühne. Hüller habe nie versucht, eine "perfekte Heldin" darzustellen. Sie habe vielmehr eine komplexe Frau geschaffen, "die sich nie dafür entschuldigt, das zu sagen, was sie denkt". Hüller (45), die in Beverly Hills im grünen Abendkleid über den roten Teppich lief, kam am Ende der dreistündigen Show aber nicht zum Zuge.

Lily Gladstone und Emma Stone werden ausgezeichnet