Chemnitzer Liebeserklärung von Comedian Johannes Schröder an den Lehrerjob

Sein Programm "Instagrammatik" teilt aber auch gegen das Schulsystem aus - und das nicht zu knapp.

Comedy. Hefte raus, Klassenarbeit! Es ist wie ein Rückfall ins letzte Jahrhundert, wenn Herr Schröder sein Cord-Sakko in den Farben "fifty shades of brown" an den Kartenständer hängt und mit seinem Polylux-Wagen genüsslich über die Bühne rollt. Ein Sinnbild, warum der aktuelle Tour-Titel ganz digital "Instagrammatik" heißen muss. In der Schule prallen eben Welten aufeinander. Und er weiß, wovon er spricht: Johannes Schröder aus Berlin ist eigentlich examinierter Deutschlehrer. Inzwischen beurlaubt, denn seine brillante Rhetorik und seine vielen geschickten Wortspiele gießt er inzwischen in Comedyshows. Etliche Preise wie der begehrte "Prix Pantheon" geben ihm Recht: Das Thema Schule ist lohnenswertes Feld, haben doch die Einrichtungen dieser Republik mit einigen digitalen, aber auch ganz analogen Eruptionen zu kämpfen.

Der Kuli hat noch leichten Vorsprung

Doch zunächst geht Schröders Blick am Donnerstag im ausverkauften Saal des Carlowitz-Congresscenters direkt ins Publikum: Von den 500 Gästen sind locker die Hälfte Lehrer oder Pädagogen. "Wer von euch schreibt die Noten noch analog ins Klassenbuch?" In Chemnitz hat der Kuli noch leichten Vorsprung vorm Tablet. "Lasst euch doch die Veranstaltung heute als Weiterbildung anrechnen", witzelt Schröder. Auch die Schüler im Saal müssen als Sidekick herhalten. "Du möchtest kein Lehrer werden, Kevin? Richtig so, mach lieber was Soziales!" Schröder beherrscht das, was man im Comedy-Mutterland Amerika "Crowd Work" nennt: Das Publikum gibt den Input, um die Gag-Bausteine im klassischen Stand-up-Stil spontan zu montieren. Viele Gags kennt man schon aus Instagram, TikTok & Co., denn in den letzten Jahren bekam Schröder mit seinen geschickt inszenierten Kurzvideos noch einmal einen kräftigen Bekanntheitsschub.

Keine autoritäre Rolle

Anders als die Comedy-Kollegen Ausbilder Schmidt oder Bademeister Schaluppke spielt Schröder keine autoritäre Rolle, sondern verbrüdert sich kollegial mit dem Publikum. Dem Lehrer-Job macht er damit eine riesige Liebeserklärung: Mit all der nötigen Hingabe, dem pädagogischen Eifer - und natürlich auch den alltäglichen Absurditäten. Die Kopfnote für Mitarbeit in Chemnitz: vermutlich nur ausreichend bis befriedigend. Denn Schröders Motto ist: Wer nicht will, muss nicht mitmachen. Seine Overhead-Folie mit Lückentext zu den "Conditional Clauses" und einem Song von Enrique Iglesias muss Herr Schröder deswegen alleine ausfüllen.

Kleine Plaudereien hingegen gelingen hervorragend: "Schnüffeln sie mal, wer von ihren Nachbarn Mathe gibt. Da sitzen sie, die Minuszeichen vor der Klammer der guten Laune!" Frappierend, wie Schröder konsequent den Saal abscannt und sich dabei etliche Vornamen und die dazugehörigen Fächerkombinationen merkt. Auch eine Französischlehrerin ist schnell aufgespürt, mit der Schröder über den nicht vorhandenen "H"-Laut fabulieren kann - so wie auch in dem deutschen Wort "Odenwald". Und nicht zu vergessen die Referendare, die man an ihrem überschwänglichen Ehrgeiz erkennt: Schon 5 Minuten vorm Klingeln stehen sie vor der Klasse, sind unverschämt gut vorbereitet - und verkleiden sich bei Kafkas "Verwandlung" auch mal ganz anschaulich als Käfer. Viel Wertschätzung hat Schröder für die Quereinsteiger übrig, denn sie kommen aus der Praxis: "Früher mussten die Lehrer Taxi fahren. Heute werden die Taxifahrer Lehrer!"

Der Unsinn aus den Kultusmysterien

Und so teilt "Schrödi" auch gegen das Schulsystem aus: Da sind die "Kultusmysterien", die allerhand Unsinn beschließen und nicht mal die Geburtsstatistik lesen können; da sind die starren Lehrpläne und veralteten Begriffe: Sollte man "mangelhaft" und "ungenügend" nicht jugendsprachlich in "räudig" und "gottlos" umbenennen? Und nicht zuletzt die neuen Medien, die er einerseits liebt und zu nutzen weiß. Diese Screens, in die man ständig hineinschauen muss wie der Neandertaler ins Feuer, diese niemals endenden Inhalte: In dieser irren Welt müssen die jungen Leute erst mal klarkommen. Natürlich auch die Erwachsenen: "Beamer, Cloud, Powerpoint, für uns Lehrer alles kein Problem. Wir brauchen halt nur die Schüler, die uns alles erklären."

Und wer sind nun die wahren Influencer? Schröders Fazit: Vergesst Homeschooling! Der direkte Kontakt, das Mitreißen vor der Klasse ist nicht zu ersetzen. "Für Wertschätzung gibt es eben keinen QR-Code!"