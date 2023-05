Chemnitzer Schriftsteller und Verleger Klaus Walther gestorben

Der gebürtige Chemnitzer hatte einst das Buchprogramm der "Freien Presse" initiiert. Am Mittwochmorgen ist er nach langer Krankheit verstorben.

Todesfall. Menschen wie ihn gibt es nicht mehr so oft. Das Schreiben, Bücher und seine Familie liebte Klaus Walther über alles. Dabei war ihm die Liebe zur Literatur vielleicht gar nicht in die Wiege gelegt.

Geboren am 25. März 1937 in Chemnitz, wuchs Klaus Walther im erzgebirgischen Kühnhaide, heute ein Ortsteil von Zwönitz, als Sohn eines Kistenfabrikanten auf. Schon als Kind las er gern und viel und auch heimlich, wie er in seinem wohl persönlichsten Buch "Der schöne Monat Mai" erzählt. Und er schrieb gern. Kein Wunder also, dass er zunächst ein Studium der Journalistik begann, dann aber doch von 1961 bis 1964 am Literaturinstitut Johannes R. Becher, jeweils in Leipzig, Literaturwissenschaften studierte, 1982 zum Dr. phil. promovierte. Von 1964 bis 1978 war er, unter anderem mit Gerhard Wolf, Lektor beim Mitteldeutschen Verlag, musste sich dort auch mit den staatlichen Maßregelungen um Bücher auseinandersetzen. So war er etwa an den Diskussionen um Erich Loests kritischen DDR-Roman "Es geht seinen Gang" beteiligt, legte dem Autor Änderungen ans Herz. 1978 bis 1983 war Klaus Walther Direktor des Bezirkskunstzentrums in Karl-Marx-Stadt, danach arbeitete er als freier Schriftsteller, Literatur- und Theaterkritiker. Er war Mitglied der SED-Bezirksleitung, wurde mit der Verdienstmedaille der DDR ausgezeichnet, bewahrte sich jedoch immer auch einen kritischen Blick auf das Land und wurde selbst von der Staatssicherheit beobachtet. 1969 wird Walther neben Günter Spranger, Karl Otto und Arne Leonhardt von der Stasi als "negatives" Mitglied des Bezirksschriftstellerverbandes genannt.

Der Bücherliebhaber

Vor allem aber war Klaus Walther ein Bücherliebhaber. Er liebte es, Bücher zu schreiben, mehr als 40 sind es geworden. Seine spannend zu lesenden Biografien über Hermann Hesse und Karl May erlebten zahlreiche Auflagen. Der gemeinsam mit Manfred Blechschmidt herausgegebene Band "Das Silberne Erzgebirge" ist noch immer ein Standardwerk über die Region, der sich Klaus Walther lebenslang verbunden fühlte. Nicht alles gelang: Der passionierte Krimileser wollte unbedingt auch selbst Kriminalromane schreiben, um deren Veröffentlichung er hartnäckig kämpfte. Erfolge wurden sie nicht, und später schätzte er selbst ein, dass sie nicht zu seinen Meisterwerken gehören.

Er liebte es, Bücher herauszugeben, ihnen ans Licht der Welt zu verhelfen. Nach der Wende konnte er den Verlag der "Freien Presse" überzeugen, ein Buchprogramm zu gründen, nicht zuletzt, um Autoren, denen ihre DDR-Verlage abhandengekommen waren, eine Zukunft zu bieten. So fanden zumindest vorübergehend gestandene Autoren wie Regina Röhner, Wolfgang Eckert und Rainer Klis ein neues verlegerisches Zuhause. Er erkannte Talente, verhalf dem inzwischen vielfach ausgezeichneten Lyriker Andreas Altmann aus Hainichen zu seinem ersten Buch, verlegte zuvor in der DDR verfemte Autoren wie Utz Rachowski und Axel Reitel. Vielen Schriftstellern blieb er lebenslang verbunden. Mit dem von ihm und "Freie-Presse"-Redakteuren herausgegebenen "Jahrhundertbuch" 1999/2000 produzierte er dem Chemnitzer Verlag einen Bestseller.

Ein Rollwagen und Lokalverbote

Klaus Walther liebte das Lesen - auf einem kleinen Rollwagen stapelten sich immer Bücher, die er lesen wollte. Zur täglichen Lektüre gehörten die "Freie Presse" und die "Frankfurter Allgemeine" und mindestens ein Buch. Und er liebte es, Bücher zu rezensieren, Autoren und Verleger persönlich kennenzulernen. So interviewte er im Auftrag der "Freien Presse" etwa Ernst Jünger, Eva Strittmatter, Jan Philipp Reemtsma, Siegfried Unseld. Er ist Halldór Laxness begegnet und dem tschechischen Dissidenten Jiri Grusa. Bis kurz vor seinem Tod noch erinnerte er in Zeitungsbeiträgen an die von ihm verehrten großen realistischen Schriftsteller aus aller Welt, an deren Wirkungsstätten ihn viele Reisen, oft gemeinsam mit seiner Frau Katharina, geführt hatten. Manche seiner Freunde wünschten sich deshalb Memoiren von ihm - doch dazu konnte er sich nie entschließen. Nebenbei schrieb der Gourmet auch noch einige Jahre lang Restaurantkritiken für die "Freie Presse", die ihm einige Lokalverbote einbrachten.

Und Klaus Walther liebte das Büchersammeln - von ganzen Werkausgaben bis zum Goethe-Autograph. Er konnte an keinem Antiquariat vorbeigehen. Seine Bibliothek umfasst zehntausende Bände, ist in mehreren Gebäuden untergebracht. Nicht alle Bücher hat er gelesen, aber er konnte sich an allen freuen. So, wie er sich über Familie, Kinder, Enkel und Urenkel freute. Zuletzt lebte Klaus Walther in einem Pflegeheim in Lößnitz. Am Mittwochmorgen ist er nach langer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilte.