Country-Star Toby Keith gestorben

Er zählte zu den Größen der Country-Musik. Nach einer Krebserkrankung ist US-Musiker Toby Keith mit 62 Jahren gestorben.

Oklahoma City. Der US-Countrymusiker Toby Keith ist tot. Er sei am Montag (Ortszeit) im Kreise seiner Familie friedlich verstorben, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Internetseite und seinen verifizierten sozialen Netzwerken. Der aus Oklahoma stammende Sänger und Liedermacher wurde 62 Jahre alt.

Keith hatte 2022 öffentlich gemacht, dass er an Magenkrebs erkrankt und in Behandlung sei. Zu seinen Hits zählen Songs wie "How Do You Like Me Now?!", "Should’ve Been a Cowboy" oder "Beer for My Horses", ein Duett mit Country-Star Willie Nelson. Sein erstes Album erschien 1993. (dpa)