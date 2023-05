Das Werk der Woche: "Kopf" von Achim Borsdorf

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: Die Metallskulptur "Kopf" von Achim Borsdorf in Hofefeld bei Frauenstein (um 2000).

Kunst im öffentlichen Raum. Hofefeld, eine kleine, verstreute Siedlung bei Frauenstein im Osterzgebirge, ist ein idyllischer Ort. Felder, Wiesen, Obstbäume, dazwischen mehr oder weniger alte Häuser, schön renoviert. Am Hofefeld 5 leben Susanne und Carsten Gille, die hier inzwischen schon zum 14. Mal zur Sommergalerie einladen. Einer der Gäste in diesem Jahr: Achim Borsdorf mit mehreren Metallskulpturen, die die Wiesen vorm Hof bevölkern.

Der große "Kopf" auf schmalem Hals schaut Besucherinnen und Besucher direkt an. Etwas hochnäsig mag er sein, den Mund grimmig verzogen. Das rostige Eisen bildet einen schönen Kontrast zum Grün ringsum. Doch er scheint die Natur nicht zu genießen, sondern sich eher über ihr zu wähnen und nur an sich zu denken. Als gehörte der Kopf zu einem Menschen des 20. Jahrhunderts, in dem er auch entstanden ist. Dieser Kopf könnte einem Menschen gehören, der den Frühling ringsum nicht ge-nießt, sondern nur erträgt, absolviert als eine Etappe eines Lebens, das er als "Sparguthaben" betrachtet, wie der österreichische Philosoph Robert Pfaller in seinem Buch "Wofür es sich zu leben lohnt" schreibt. Darin heißt es: "Wenn man das Leben als Gabe begreift, dann behandelt man es als Geschenk, bei dem man eine Verpflichtung hat - nämlich die Verpflichtung, etwas von dem Geschenk auch weiterzugeben … Wenn wir rauchen, mit Freunden trinken, tanzen bis zum Umfallen, dann verausgaben wir unser Leben und geben damit etwas zurück von der Gabe, die wir als Leben begreifen. Das macht uns froh in diesen Momenten … Das Gegenteil wäre, das Leben als Sparguthaben zu betrachten." Vielleicht aber versteckt dieser Kopf hinter seiner erhobenen Nase auch nur die Traurigkeit, eben so nicht leben zu können. Ein Kopf aus altem Eisen, der ahnt, dass die Zeit über ihn hinweggehen wird? Ein Gefühl, das viele kennen mögen, denen die scheinbar so schnellen modernen Zeiten aufgezwungen werden.

Mauer aus Stahl

Achim Borsdorf war ein eher zurückhaltender Künstler. Geboren 1947 in Berlin, lernte er Maschinenbauer, fer-tigte schon 1965 erste Stahlskulpturen. Von 1970 bis 1976 studierte er an der Hochschule der Künste in Westberlin Trickfilm und Industriedesign. Von 1982 bis 1985 studierte er zudem Religionswissenschaften und Philosophie. 1977 entstanden erste größere Stahlplastiken, ab 1978 drehte er mehrere Trick- und Experimentalfilme, unterrichtete an einer Hauptschule in Berlin-Tempelhof, arbeitete ab 1988 in Jugend-Kunstprojekten in Berlin und Eisenhüttenstadt. Am 19. März 2021 starb Achim Borsdorf in Berlin.

Der Stahlbildhauer hatte mehrere, zum Teil große Ausstellungen in Deutschland. Einige seiner Arbeiten stehen im öffentlichen Raum, unter anderem in Berlin und Oberhausen. Eindrucksvoll ist die "Mauerklammer" am ehemaligen Grenzübergang zwischen BRD und DDR Helmstedt/Marienborn, der heutigen Gedenkstätte Deutsche Teilung. Eine große abstrakte Figur beugt sich und überwindet damit ein Stück der echten stahlbewehrten Mauer zwischen Ost und West. In seinen Stahlskulpturen verarbeitete Achim Borsdorf oft alte, scheinbar nutzlos gewordene Dinge. "Als ich 16 war, hat das angefangen. Die Reste haben mir leidgetan. Und später hat sich die Erfahrung des Leidtuns verstärkt", sagte er 2003 anlässlich einer Ausstellung in Bitterfeld der "Mitteldeutschen Zeitung".

Das Leben als Sparguthaben

Die Erfahrung des Leidens, des Leid-tuns spiegelt sich in vielen Skulpturen Achim Borsdorfs. Schon die rostigen Eisen erzählen Geschichten. Die oft ab-strahierten Figuren, die nur entfernt an die menschliche Gestalt erinnern, einige auch in der Nachbarschaft des "Kopfes" auf dem Hofefeld, erscheinen eher gebeugt, vom Leben gezeichnet, scheinen es manchmal geradezu abzuwehren. Aber sie sind auch durchlässig für dieses Leben, nehmen ihr Umfeld auf, lassen Blicke auf die Umgebung zu, die ihren Charakter verändern. In Frauenstein sind es das Grün der Wiesen, die zum Teil noch blühenden Bäume. In einer städtischen Umgebung, vor Mauern, Häusern, auf Gehwegen würden die Figuren ganz anders wirken. Hier aber, in der Natur, bilden sie einen Gegenpol zum Frühling, der dem Menschen ein immer wieder notwendiger Aufbruch sein kann. Oder wie Robert Pfaller schreibt: Wenn "wir das Leben als Sparguthaben betrachten, gehen wir mit ihm in einer Weise um, als ob wir schon tot wären. Das ist eine Vorsicht gegenüber dem Leben, die das Leben selber tötet. Das Verschwenderische dagegen ist genau dieses Lebendige - das, was am Frühling imponiert. Wenn der Frühling einen Sinn hat in der Philosophie, dann ist es dieser Sinn des Verschwenderischen - einer Kultur der großzügigen Gabe."

Vielleicht kann das dieser "Kopf" aus altem Eisen nicht mehr lernen. Zu sehr ist er geprägt von einem Leben aus Pflichterfüllung, der Wahl zwischen Fressen oder Gefressenwerden. Aber er kann dazu anregen, darüber nachzudenken, ob dies wirklich den Sinn des Lebens ausmacht. Oder ob wir das, was wir brauchen, nicht gleichzeitig selbst geben müssen.

Ausstellung Die Sommergalerie am Hofefeld 5 in Frauenstein ist bis 20. August jeweils am Wochenende von 11 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung geöffnet.

