Das Werk der Woche - zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus: Gedenkstein in Penig

Mit dem "Werk der Woche" stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: Gedenkstein am ehemaligen Außenlager des KZ Buchenwald in Penig (1967).

Das Grauen des deutschen Nationalsozialismus war nicht nur weit weg - im polnischen Auschwitz oder im ukrainischen Babyn Jar. Es war oft auch ganz nah, vor der Haustür. Etwa mit dem Außenlager des KZ Buchenwald in Penig, an das ein Gedenkstein an der Straße Zum Reitplatz zwischen Penig und Langenleuba-Oberhain erinnert.