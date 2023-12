Der Ent-Täuscher: Grim104 und sein dunkles Hoffnungs-Album im Podcast!

Grim104 versteht es auf seinem neuen Album "Ende der Nacht" wieder meisterlich, die finstere Enttäuschung mit dem Eigensinn der "Ent-Täuschung" seltsam krass positiv aufzuladen: Ein Meister im schnellen Abreißen durchgebluteter und dann angetrockneter Pflaster! Die Platte ist daher so ziemlich genau das, was die aktuelle Lage verlangt - gut also, dass Wilken sie so überraschend wie verhältnismäßig schnell seinem Superwerk "Imperium" von Anfang 2022 nachschiebt.

Es ist eine der großen Stärken des Moritz Wilken, von dessen bürgerlichem Leben immer mehr in seine Bühnenfigur Grim einzusickern scheint, dass er bis zur Unkenntlichkeit bekannte Floskeln poetisch aufbricht, neu betrachtet und so ihren Sinn wieder enthüllt. Etwa die von der "Krise als Chance": Ja, extremen Situationen kann man oft nur durch extremen Gegenmaßnahmen entgehen - die man dann aber nicht als Lösung verstehen darf, sondern eher als Werkzeug zum Perspektivwechsel. Jeder kennt die Verzweiflung eines schmerzlichen Ereignisses, gegen das man alles tun würde. Doch was nutzt es, wenn die Freundin nur bei einem bleibt, weil sie von einer Zombie-Apokalypse an einen gekettet wird?

Vielleicht machen wir es uns mitunter nur deshalb so schwer, weil wir es uns leicht machen wollen. Oder anders gesagt: Manchmal ist ein absurder Umweg die bessere Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen, als der direkte, kurze Pfad. Und zwar vor allem deshalb, weil man so im Zweifel gar nicht dort ankommt, wo man meinte, so dringend hin zu müssen - sondern aus Versehen dorthin, wo man sein sollte. Und so braucht Grim104 auf seinem neuen Album "Ende der Nacht" nichts weniger als die Vernichtung des Planeten, um eine längst gestorbene Beziehung zu retten: "Ja, der Stau, indem wir stecken, der wird aufgelöst / weil ein T-Rex alle Autos zur Seite stößt / und während wir rennen / durch Städte, die brennen / werden sich unsere Herzen endlich wiedererkennen".

Musikalisch geht es dabei etwas rougher und eigenmächtiger zu Werke: Die Tracks ballern in einer sehr knackig angefeilten 90er-Retro-Atmosphäre, wie etwa in der betörend schönen Underworld-Verneigung "Risse" (born slippy!) mit dem Erfurter Rapper Dissy oder im Volltreffer-Diss "Nepo Baby", in dem die unangenehm unausgesprochene Selbstgleichschaltung verwöhnter Wessi-Infantilbands wie Jeremias ihr Fett wegbekommen. Wobei auch das natürlich kein straighter Hieb ist, sondern voller Hintersinn geschieht, wie Moritz Wilken in der neuen Folge des Podcasts "Nadel verpflichtet" erzählt - in der er außerdem seine persönlichen Lieblingsalben von 2023 ausführlich vorstellt.

Aber auch auf "Ende der Nacht" wird Grim 104 noch einmal persönlicher als auf seinen bisherigen Solowerken. Seine meisterhaften literarischen Klauseln, so großartig selbst gefunden in Bildungsbürgerferne, die etwas Tracks wie "Komm und Sieh", "Graf Grim" oder "Frosch" prägten, dünnt er sukzesszive aus, etwa im berührenden Verlustangst-Stück "Stirb nicht heute" - da scheint dann sehr viel vom eigentlichen Moritz Wilken durch, die Schutzhaut der Bühnenfigur wird transparenter.

Grim104 ist schon lange dafür bekannt, mit Zweizeilern mehr sagen zu können als andere deutschsprachige Künstler mit ganzen Songs: Nicht umsonst sind Größen wie Thees Uhlmann oder Felix Kummer nicht nur Fans des Rappers, sondern lassen sich in Texten auch hörbar von ihm inspirieren. Und so findet er auf seinem Album immer wieder Hoffnung ganz simpel an nur leicht abgelegenen Alltagsplätzen, an denen wir im Megafrust oft einfach angstvoll vorbeirennen auf unserem kürzesten Weg durch die Wand.

Was dann dazu führt, dass man Tracks wie das seltsam betitelte "Ted Kaczinsky, Paris Hilton" gern hunderte Male hört auf der Suche nach immer neuen Nuancen: "Folg mir nicht auf meine Fährten, sie führen tief in den Wald / an einen Ort, wo deine Tiktok-Sped-Up-Version verhallt / Fütter‘ Rehe aus der Hand an einem murmelnden Fluss / wo ich keine Takes von linken Dschihad-Fans lesen muss." Made my Year!