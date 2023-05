Der kann auch malen: Dieter Nuhrs Bilder besonders im Ausland gefragt

Geschliffene Worte und Zeitkritik sind nur ein künstlerisches Standbein des Comedian. Dass man sich ihn auch an die Wand hängen kann, wissen eher wenige

Ausstellung. Während der Biennale in Venedig im vergangenen Jahr waren Dieter Nuhrs Bilder in der Biblioteca Nazionale am Markusplatz zu sehen. Gleich gegenüber zeigte Anselm Kiefer seine riesigen Leinwände im Dogenpalast. Keine schlechte Gesellschaft für einen, der gemeinhin als Kabarettist bekannt ist. "Kann der denn auch malen?", werde er in Deutschland immer wieder gefragt, berichtet sein Galerist Dirk Geuer. "Im Ausland fragt man mich das nicht."

Vor fünf Jahren lernten sie sich kennen. Bei einer Ausstellung von Stephan Kaluza in Düsseldorf. "Ich war begeistert", erinnert sich Geuer. "Da war mit Kaluza der Maler, der malt wie ein Fotograf. Und mit Dieter der Fotograf, der fotografiert wie ein Maler." Mittlerweile sind die beiden befreundet. Mit der Präsentation in Venedig landete der Galerist einen echten Coup. Die Wanderausstellung, die auch im Osthaus Museum in Hagen und im Ifan-Museum in Dakkar zu sehen war, zieht noch im Mai weiter ins Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo in Rom. Zunächst aber ist eine Auswahl der neuesten Werke in der Düsseldorfer Galerie Geuer & Geuer unter dem Titel "Ent-fernte Welt" zu sehen. Der 1960 in Wesel geborene Kabarettist wohnt fast nebenan in Ratingen. Ein Heimspiel also.

Unbekannte aus aller Welt und Bekannte aus der Kunstgeschichte

Gezeigt werden 30 mit digitalen Pinseln oder Zeichenstiften übermalte Fotografien, die Dieter Nuhr auf seinen Reisen gemacht hat. Landschaften aus Ägypten, Island, China und Georgien. Aber auch Menschen, denen er in Peru, Myanmar und dem Senegal begegnet ist. Dazu trifft der Besucher gute alte Bekannte aus der Kunstgeschichte wieder wie Jean-Auguste-Dominique Ingres‘ Odaliske aus dem Gemälde "Das türkische Bad" (1863) oder Bartolomé Esteban Murillos "Maria mit dem Kind" (um 1670), die Nuhr überarbeitet hat. Schließlich hat er selbst mal Kunst studiert. Nicht an der Folkwang-Schule, wie gern kolportiert wird, sondern Kunst auf Lehramt auf der Universität-Gesamthochschule Essen, wohin der Fachbereich Gestaltung der ehemaligen Folkwang-Schule zwischen 1972 und 2007 ausgelagert war. Malerei liegt ihm also immer schon am Herzen und ist, um den Titel eines seiner Bühnenprogramme abzuwandeln, nicht "Nuhr ein Traum".