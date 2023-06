"Der Pass" und eine neue Podcast-Folge "Nachtfresser": Vom Unbehagen mit Grenzgängern

Nichts ist so zahm und unschuldig wie es scheint. Schon gar nicht in jenem unheilvollen Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich, das die Krimiserie in allen Schattierungen von Graublau bis Blaugrau zeichnet. Von wegen Sommerfrische. Nicht umsonst sind Mäntel zum Schutz und auch zur Tarnung ein zentrales Element der Serie. Es herrscht eine Energie der Kälte, die bei Zuschauenden im Streifen zwischen Erzgebirge, Vogtland und Tschechien wohl als echtes Wohlfühlklima verstanden werden kann. Eine Region wie unsere Heimat wird da skizziert. Aufgeladen von Mythen und Sagen, aufgeschobenem Vergeben, Schuld, Minderwertigkeitskomplexen und komplexem Trauma.

Podcast-Folge leuchtet das Unbesprochene aus

Ach, was gibt es da alles in einer neuen Podcast-Folge von "Nachtfresser" zu besprechen, was die Figuren auf der Mattscheibe unter Schmerzen wegschweigen und runterschlucken. Und doch jede Bildeinstellung davon schreit! Es reicht kaum eine Nacht aus, um sich um den Schlaf zu bringen. Wo liegen die Grenzen für die Grenzgänger Stocker und Winter, die seit 2019 zusammen im diffusen Licht rund um den Watzmann ermitteln und ihre Moral längst in den Fluss geworfen haben? Einmal muss Schluss damit sein. Die Waffen auf den Tisch. Unter der Matratze lagern ist keine gute Lösung, das muss auch der gefallene Engel von einem Kommissar einsehen, der nur dem Namen nach wie eine Schablone wirkt. Winter. Am Ende wird dann doch noch getanzt. Schließlich kommt er ja aus Wien. Kann das ein Happy End sein?

Inspiration für die Serie kommt aus dem kühlen Norden

Die Serie, die laut Angabe von Sky die zweiterfolgreichste des Bezahlsenders ist, ist von einer dänisch-schwedischen Produktion inspiriert, die schon 2011 herauskam. Auch in dieser Serie ist das auslösende Moment eine Leiche, die genau auf der Grenze zwischen den beiden Ländern gefunden wird. Schauergeschichten sind doch die schönsten.