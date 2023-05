Elton John und sein Live-Abschied in Berlin: Bunte Muppet-Träume aus der Rakete

Keine Ahnung, ob es vor einem halben Jahrhundert schon das Wort "Abschiedstour" gab. Vermutlich nicht, denn schon der Begriff hat irgendwie was Altmuffiges, Pensionistisches und das war ja nun das Gegenteil dessen, was die anbrechende Rockära vermittelte. Da ging es um Aufbruch, um Eskalation und Exaltiertheit. Der Mann, der am Montag auf seiner...