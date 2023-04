Er gehörte zu den erfolgreichsten deutschen Podcastern: Nicolas Semak stirbt überraschend nach Schlaganfall

Nicolas Semak gehörte zu den erfolgreichsten und bekanntesten Podcastern in Deutschland. Am Mittwoch teilten seine Kolleginnen und Kollegen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den unerwarteten Tod des 47-Jährigen mit. "Wir haben leider furchtbare Nachrichten: Unser guter Freund, unser Kollege und Moderator Nicolas Semak ist gestern an den Folgen...