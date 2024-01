Fiddler's-Green-Sänger Albi im Interview: "ich würde gern mal im Ampitheater spielen"

Ralf Albers, Frontmann der Irish-Speedfolk-Punk-Band, über das neue Album "The Green Machine" und 33 Jahre Folk-Power

Folk. Seit über 30 Jahren eine bestens geölte Irish-Speedfolk-Punk-Maschine aus Erlangen: Fiddler's Green gilt längst auch international als eine der beliebtesten, erfolgreichsten und beständigsten Bands ihres Genres. Ihr neues Album "The Green Machine" untermauert diesen Status energisch. Sänger Ralf "Albi" Albers erzählt , wie man das schafft.

Freie Presse: Der Übervater Ihrer Musikrichtung, Shane McGowan, ist gerade fünf Wochen verstorben. Was hat das für Sie eine Bedeutung?

Ralf Albers: Die Pogues waren Anfang der 90er die Initialzündung für uns. Weil wir da gemerkt haben, dass man auch mit Folkinstrumenten richtig abgehen kann. Das hat uns sehr inspiriert und geprägt. Am Anfang hatten wir auch den ein oder anderen Pogues-Song im Programm. Wir wollten in diese Richtung gehen, natürlich mit einem eigenen Stil. Insofern war der 30. November für uns ein Trauertag.

Freie Presse: Ihre letzten Alben waren Cover- und Weihnachtsalben, dazwischen ist die Band 30 geworden. Ist nach so einer Phase ein neues Studioalbum auch ein Statement im Sinne von "Wir sind noch da!"?

Albers: Selbstverständlich. Das Weihnachtsalbum haben wir noch in der Pandemie gemacht, weil wir Zeit hatten. So eine Idee hatten wir schon seit fast 30 Jahren. Aber um sich selbst zu präsentieren, braucht man natürlich ein Studioalbum. Das war jetzt auch Zeit, und wir sind sehr gespannt. Auch auf die Tour, denn dass wir mit neuen eigenen Songs unterwegs sind, ist eine Weile her. Insgesamt sind wir sehr positiv gestimmt, denn wir finden das Album auch wirklich gut.

Freie Presse: Das 30-jährige Jubiläum mussten Sie während Corona mit einer Online-Show begehen. Ist da rückblickend nur Wehmut, weil es ganz andere Pläne gab, oder war es dann doch etwas Besonderes, was in Erinnerung bleibt?

Albers: Die Pandemie hat zunächst uns, wie auch die gesamte Musikbranche zurückgeworfen. Auf der anderen Seite spielen wir seit über 30 Jahren mindestens 70 Shows pro Jahr. Da war es für mich persönlich verkraftbar, mal etwas Pause zu machen. Und es hat mit der Online-Show auch ein neues Projekt hervorgebracht, was ziemlich lang, aufwendig und im Rückblick auch schön war. Wir haben da viele Bekannte getroffen, ehemalige Mitmusiker, Leute aus der Szene, das war so ein Familientreffen. Das rührt mich schon. Aber schön, dass es jetzt mit Vollgas weitergeht.

Freie Presse: Waren die ersten Konzerte danach noch gebremster oder ging es gleich wieder in die Vollen?

Albers: Ein bisschen schaumgebremst war es schon. Wie die ganze Stimmung im Land, das hat sich da widergespiegelt. Aber wir haben trotzdem gute Shows gespielt und die Leute sind zugfrieden nach Hause gegangen.

Freie Presse: Ihr 1000. Konzert ist bald 20 Jahre her. Wie viele sind es mittlerweile, zählt man das noch?

Albers: Es gibt wohl eine Liste, und unser Bassist Rainer meint, wir müssten die 2000 jetzt bald erreichen. Oder wir haben das schon, wir haben jetzt länger nicht darüber gesprochen. Aber in diesem Bereich bewegen wir uns.

Freie Presse: Sind sie manchmal selbst davon überrascht, wie lange es Fiddler's Green schon gibt?

Albers: Ja. Angesichts der Tatsache, dass wir als Spaßprojekt angefangen und die ersten Jahre nicht damit gerechnet haben, das professionell machen zu können, sind wir dann doch immer wieder überrascht, dass es so lange so energetisch funktioniert. Da bin ich auch von der neuen Platte überrascht, weil man ja nie weiß, kann man das nach all der Zeit noch einfangen und weiter transportieren.

Freie Presse: Fiddler's Green hat sich 1990 gegründet, hervorgehend aus anderen Bands: Was waren dann in den Folgejahren Punkte, an denen klar wurde, die Band kann bestehen?

Albers: Wir haben nach drei Jahren bei uns zu Hause in Erlangen das E-Werk mit über 2000 Leuten zweimal ausverkauft und hätten das wohl auch ein drittes Mal machen können. Da hat sich schon gezeigt, dass es ein großes Interesse gibt. Und als dann das Konzertbüro Franken angefangen hat, uns zu booken und in die weite Welt zu schicken, hat sich das sehr gut entwickelt.

Freie Presse: Gab es auch Krisenzeiten?

Albers: Wir waren Ende der 90er bei Polydor und nach Personalwechsel dort nur noch eine Karteikarte, die haben nichts mehr für uns gemacht, und die Konzerte waren immer schlechter besucht. Wir haben ein Album in L. A. gemacht, aber das war kein gutes Album. Das war eine Krisensituation. Und bevor Pat in die Band kam hatten wir einen krassen Personalwechsel. Peter, der die meisten Songs geschrieben hatte, ist gegangen, und dann wussten wir auch nicht, ob die Band weiter wird bestehen können, ob die Leute das annehmen werden, wenn wir mit einem neuen zweiten Sänger an den Start gehen. Im Nachhinein war es aber der eigentliche Wendepunkt zum Erfolg.

Freie Presse: Im Gegensatz zu den letzten Studioalben-Covers ist das Cover von "The Green Machine" verspielter, fantasy-artig. Wie ist das entstanden?

Albers: Wir waren zunächst vom Titel nicht überzeugt. Aber dann hatte jemand eine Bildidee dazu: Eine Maschine, die mit den Elementen des Folks auch etwas Warmes transportiert. Damit haben wir dann rumgesponnen und auch ein bisschen mit KI rumgespielt. Da kam aber nur Schrott raus. Wir brauchten die Fiddlers-Green-Energie, eine Maschine, die immer weiter läuft, und wollten weg, von dem Kalten, was Maschinen ja oft darstellen. Der Grafiker, der auch das Weihnachtsalbum gemacht hatte, meinte dann, es braucht auch einen menschlichen Aspekt und hat diesen Kopf auf die marschierende Maschine gesetzt. Das hat uns überzeugt. Es ist natürlich deutlich anders als die letzten Alben, aber mal den Stil zu wechseln schadet ja nicht.

Freie Presse: Musikalisch ist das Album recht vielfältig. Wie geht man die Zusammenstellung an?

Albers: Wir arbeiten stets an mehreren Songs gleichzeitig. In den Principal Studios, wo wir uns treffen, sind wir sehr abgeschieden, dort entwickeln wir die meisten Songs fertig. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sieht man bald, was wie zusammenpasst. Wir hatten jetzt das Glück im Unglück, dass wir diesen Prozess über drei Jahre strecken konnten. Es hat sich als gut erwiesen, mit Abstand auf das zu hören, was man da gemacht hat. Da haben wir einiges noch mal umarrangiert und viel daran gefeilt. Und viele verschiedene Einflüsse haben uns ja schon immer ausgemacht.

Freie Presse: Die erwähnten Principal Studios beherbergen ja viele namhafte Bands, und es kommt in diesem Pool immer wieder zu Kollaborationen, wie bei Ihnen jetzt mit Dritte Wahl zum Beispiel…

Albers: Dieses Studio besteht aus verschiedenen Aufnahmeräumen, in denen mehrere Bands gleichzeitig arbeiten. Und dann gibt es einen separaten Wohnbereich mit gemeinsamer Küche. Da trifft man sich natürlich und plaudert. Da fragt man dann schon mal, ob jemand im Backgroundchor mitsingen will. Das war jetzt zum Beispiel mit Dritte Wahl nicht wirklich geplant.

Freie Presse: Ihre Musik geht sofort ins Bein. Wie wichtig ist es trotzdem, in den Texten Geschichten zu erzählen?

Albers: Es ist natürlich auch unser Ziel, die Leute mitzureißen. Refrains mit Wiedererkennungswert, die nicht allzu schwer mitzusingen sind, sind schon wichtig. Nichtsdestotrotz muss ich als Sänger auch die Story glaubhaft rüberbringen, und dazu muss der Text stimmig sein.

Freie Presse: Sie haben über 20 Alben rausgebracht in einer Musikrichtung, die doch immer wieder um einen gewissen musikalisch wiedererkennbaren Kreis und auch inhaltlichen Kosmos kreist. Wie schützt man sich vor Wiederholung?

Albers: Vor Wiederholungen kann man sich gar nicht schützen. Hör dir an, wie der erste Song auf dem Album losgeht, das ist ja nichts Neues. Aber es ist gut, und die Songs sind gut. Es runden sich immer viele Ideen zum fertigen Song zusammen. Da sind natürlich Elemente drin, die man kennt, aber die Mischung ist dann trotzdem jeweils eigenständig.

Freie Presse: Sie sind eine Band, die im Zweifel auch immer klare Kante gegen Intoleranz, Rassismus usw. zeigt. Spätestens auf großen Festivals muss man davon ausgehen, dass sich vor der Bühne auch Leute tummeln, die mal noch positiv formuliert sich immer wünschen, Musik möge doch bitte generell unpolitisch sein, damit ich das mit meinem eingeschränkteren Weltbild trotzdem in Ruhe hören kann. Wie gehen Sie damit um?

Albers: Wir können überhaupt nicht wissen, wie die Leute drauf sind. Wir sehen vielleicht ein paar Hundert, die möchten wir begeistern, denen wie uns auch eine gute Zeit geben. Das ist das primäre Ziel. Eine friedliche Atmosphäre, in der alle Leute willkommen sind und miteinander feiern. Aber angesichts der Statements, die man in der Öffentlichkeit aus der rechten Richtung hört, sehen wir uns natürlich als öffentliche Personen auch in der Verantwortung, zumindest ein klares Gegenstatement zu setzen.

Freie Presse: Die Folk- und Mittelalter-Rock-Szene scheint untereinander sehr verbunden. Liegt das auch daran, dass sie im Gegensatz zu Metal, Punk oder Hip Hop am Ende doch halbwegs überschaubar ist?

Albers: Ja, wenn man sich Mühe gibt, könnte man wohl die relevanten Bands schon alle aufzählen, das ist ein Element. Im Laufe der Jahre trifft man sich immer wieder, auf Festivals usw., manchmal seit 20, 30 Jahren. Und wenn Du über so lange Zeit quasi denselben Job machst, schafft das eine Verbundenheit. Das ist schon eine Community geworden, da freue ich mich sehr. Wenn wir wieder bei den Eisheiligen Nächten dabei sind, hat das das Flair eines Familienausfluges.

Freie Presse: Viele der erfolgreichen Bands in Ihrem Genre kratzen inzwischen mindestens an der 20. Gibt es auch lohnenswerten Nachwuchs?

Albers: Es gibt Nachwuchs, aber ich bin schon überrascht, wie wenig da nachkommt. Aber den hundertprozentigen Überblick habe ich natürlich nicht, vielleicht ist gerade wieder eine ganz tolle neue Band am Kommen!

Freie Presse: Mit Blick auf das Erfolgs-Scheckbuch: Was wollen Sie mit Fiddler's Green noch schaffen?

Albers: Wenn Sie das alle Sechs von uns fragen würden, bekämen Sie wahrscheinlich ganz verschiedene Antworten. Ich würde gern mal in einem Amphitheater spielen! Ansonsten gibt es natürlich noch jede Menge Festivals, auf denen wir gern mal wären. Schauen wir mal, es gibt ja auch immer wieder Neues, und man weiß ja nie ganz genau, was das nächste Jahr so bringen wird. |kries

Im Konzert Fiddler's Green sind im Rahmen ihrer Green Machine Tour 2024, die am 11. April in Wiesbaden startet, am 10. Mai in Leipzig und am 11. Mai in Dresden zu erleben. Tickets zu allen Terminen erhalten Sie in allen "Freie Presse"-Shops.