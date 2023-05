Freejazz-Ikone Peter Brötzmann spielt auf neuem Album Weltmusik

Am 4. November 2022 erhielt Peter Brötzmann während des Jazzfestes Berlin aus den Händen von Bert Noglik den Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik. Endlich! In der Begründung war von einem die Rede, der "viel getan hat, um die Vorstellung von dem, was Musik ist, zu erweitern". Das unmittelbar folgende Konzert, das nun auf CD erscheint, war...