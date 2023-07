Friedlicher Schlagermove im Hamburger Sonnenschein

Hamburg.

Sie sind viele Schlagerfans, sie sind bunt, schrill und ausgelassen. Bei Sonnenschein und Hitze startete am Samstagnachmittag in Hamburg der 25. Schlagermove. Nach Angaben der Polizei verlief die Tour am Nachmittag friedlich. Start war am Heiligengeistfeld, die Route führte entlang des Hafens bis zur Reeperbahn. Angemeldet waren 48 Trucks. Als Stargast für den Abend wurde Michael Holm angekündigt.