Frisch gepresst

Dirk Zöllner über CDs und Schellackplatten

Es passiert wieder häufiger, dass ich mir eine CD kaufe. Aus Sympathie zu einem tollen Künstler, und meistens im Affekt, nach einem tollen Konzert. Die CD guck ich mir dann meist eine Weile an - und kurz bevor sie einstaubt, lege ich sie in den Weiten meines Archives ab. Mein letzter CD-Player hat vor sieben Jahren den Geist aufgegeben, aber schon davor wurde er eher missachtet. Zumindest wenn meine junge Freundin zugegen war: Sie hat das alles mit dem Handy gemacht, ohne jedwedes Kabel. Ich verstehe ja bis heute nicht so richtig, wie das funktioniert. Muss ich auch nicht, denn die Freundin ist immer noch dieselbe: Alles, was ich hören will, holt sie mir aus der Luft. Meistens Lieder, die ich auch auf CD oder Schallplatte habe.

So streife ich oft tagelang durch die Lagerhallen der angesammelten Tonträger und stelle Menüs für die besonderen Abende zusammen. Wenn Johanna dann ihre mysteriösen Luftnummern zelebriert, habe ich was konkretes in der Hand, kann mir in den Booklets die Bilder angucken, Texte mitlesen, wer wo und wann gespielt, gemixt und produziert hat. Bei Schallplatten geht das fast noch ohne Lesebrille!

Egon, mein großer Junge, ebenfalls Popstar von Beruf, bringt im Gegensatz zu mir, gar keine Tonträger mehr heraus. Bei seinen Konzerten verkauft er ausschließlich selbst entworfene Klamotten. Macht Sinn: Die TeenagerInnen sind meist viel zu leicht bekleidet und nochmal zwanzig Jahre jünger als meine junge Freundin. Sie haben also zur CD wahrscheinlich so einen Bezug wie ich zur Schellackplatte. Die Fans gelten als das Pendant des jeweiligen Künstlers und so sind die meinigen in der Regel gut angezogen und verfügen über genügend Stauraum, um die im Affekt erstandenen Tonträger vom Konzert ins Archiv zu überführen. Auch das Sehvermögen scheint die Anhängerschaft mit mir zu teilen, denn die Nachfrage nach Langspielplatten steigt merklich an. So haben wir unsere neue Single einfach mal auf Vinyl pressen lassen und innerhalb von vierzehn Tagen sind tatsächlich fast alle weggegangen. Und unlängst wurde mir von einer vertrauenswürdigen Person zugetragen, dass der Sänger der jungen Chemnitzer Beat-Formation Kraftklub sein Soloalbum sogar wieder auf Musikkassetten veröffentlicht hat!

Das sind alles nur Beispiele aus dem Musikbereich, aber sie unterstreichen eindrucksvoll meine Vermutung: Die Evolution ist abgeschlossen und die Menschheit befindet sich unaufhaltsam im Rückwärtsgang! (dzo)