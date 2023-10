Gotham Awards: Sandra Hüller für Filmpreis nominiert

Juliette Binoche, Penélope Cruz, Jamie Foxx - oder Sandra Hüller? Die deutsche Schauspielerin ist bei den Gotham Awards sehr präsent.

Los Angeles/New York. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45, "Toni Erdmann") hat mit ihrer Nebenrolle in dem Drama "The Zone of Interest" Chancen auf eine US-Filmtrophäe. Wie die Verleiher der Gotham Awards am Dienstag (Ortszeit) bekanntgaben, wurde der Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer auch in den Sparten "Drehbuch" und "Bester Internationaler Film" nominiert.

In "The Zone of Interest" spielt Hüller die Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß (Christian Friedel), der mit seiner Familie direkt am KZ Auschwitz ein luxuriöses Haus bewohnt.

Unter den zehn nominierten Nebendarstellerinnen und Nebendarstellern sind neben Hüller unter anderen Juliette Binoche ("Geliebte Köchin"), Penélope Cruz ("Ferrari"), Claire Foy ("All of Us Strangers"), Jamie Foxx ("They Cloned Tyrone") und Ryan Gosling ("Barbie") im Rennen.

Mit vier Nominierungen, darunter in der Top-Sparte "Bester Film", führt das Sci-Fi-Drama "All of Us Strangers" den diesjährigen Wettbewerb um die Gotham Awards an. Zwei Gewinnchancen (Drehbuch und Internationaler Film) hat das Justizdrama "Anatomie eines Falls", in dem Sandra Hüller eine Schriftstellerin spielt, die angeklagt ist, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben. Das Drama der französischen Regisseurin Justine Triet war der diesjährige Gewinnerfilm des Festivals von Cannes.

Die seit 1991 verliehenen Gotham Awards gelten als Auftakt der Trophäensaison, die im März mit der Oscar-Verleihung endet. Die Preisverleihung ist für den 27. November in New York geplant. Über die Auszeichnungen bestimmt eine kleine Gruppe von Kritikern und Filmschaffenden. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch Oscars holten, zählen Filme wie "Moonlight", "Spotlight", "Birdman" und "Nomadland". (dpa)