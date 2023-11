Grimme-Institut in Geldnot - Warnung vor Kürzungen

Die Grimme-Preise sind seit über 50 Jahren so etwas wie die deutschen TV-Oscars, das Grimme-Institut eine wichtige Medieninstanz. Filmschaffenende warnen vor Einschnitten.

Marl.

Angesichts der aktuellen Finanznot des Grimme-Instituts haben prominente Schauspieler und TV-Persönlichkeiten vor Kürzungen gewarnt und eine adäquate Finanzausstattung des Instituts gefordert. "Mit größter Sorge haben wir von der wirtschaftlichen Situation des Grimme-Instituts und den von Ihnen geplanten Personalkürzungen erfahren", heißt es in dem über eine Kölner Agentur verbreiteten Brief an die Grimme-Gesellschafter.