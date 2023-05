Halborganisch: Yes mit "Mirror To The Sky"

Nach Bassist Chris Squire ist auch Drummer Alan White gestorben: Von der ursprünglichen Bandbesetzung ist bei Yes also nur Gitarrist Steve Howe (76) übrig. Trotzdem ist "Mirror To The Sky" (Sony) ein Yes-Album. Sicher sind die Songs nicht so kraftvoll wie früher, die Refrains bleiben nicht haften, und die einzelnen Teile der immer noch epischen...