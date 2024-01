Hardcore aus dem Vogtland mit Inside Factory: Ursympathische Prügel!

Wie fabriziert man die Großstadt-Betonmusik Hardcore auf muster- gültige Weise in der Provinz? So, wie es die Band aus Klingenthal auf der aktuellen CD "Message" demonstriert!

Klingenthal - Stilistische Feinheiten? Kann man sich als Hardcore-Band kaum leisten, wenn man derartige Untergrund-Musik in einer Gegend zelebriert, in der Mitstreiter so rar sind wie im vogtländischen Klingenthal. Da mögen die Kollegen aus dem Leipziger Süden oder anderen überlaufenen Szene-Habitaten in Berlin oder dem Ruhrpott sich über Breakdowns, speziell gesetzte Gangshouts, nerdige Oldschool-Reminiszensen oder eine genau abgeschmeckte Crossover-Abstimmung definieren und vor allem von der analog tönenden Nachbarcombo absetzen - in der Provinz kann man froh sein, wenn man überhaupt genug Mitstreiter findet, die zum einen ein elektrisch verstärktes Instrument beherrschen und zum andern kein Top40-Allerlei covern wollen.

Ergo beschreibt die Band Factory Inside ihre Musik mit leichtem Achselzucken als Mischung aus Metalcore, New School Beatdown und traditionellem Ami-HC - doch irgendwie macht genau dieser leicht naive Eigenmix den Reiz der aktuellen CD "Message" aus: Die vielfältig-schrulligen musikalischen Wurzeln von Bassist Christian Herold, Drummer Tim Papenfuß, Shouter Dominik "Schnuppi" Hartman und Gitarrist Patrick Pötzscher spielen eine größere Rolle als Szenecodes - und gleichzeitig ist das Herzblut hier dicker als jede Style-Agenda.

Wer im Wald an der tschechischen Grenze Brooklyn-Vibes aufgreift, der muss wirklich mir dicken Eiern wollen statt nur Gefallen im Sinn zu haben. Entsprechend ursympathisch krachten die Songs von Factory Inside auch dringliches Moshbrett ins Haus, alte Retro-Schule und hippe Neu-Vibes haken sich ebenso hemdsärmelig wie passend unter. Dass Nasty, The Ghost Inside oder Lionheart zu den Lieblingsbands der Vogtländer zählen, hört man durchaus, doch es tut am Ende nichts zur Sache, weil das ganze in bester SOD-Manier nach Eigengeschmack zusammengeprügelt wird. Und dass Frontmann Schnuppi einem mit seinem brachialen Deathcore-Gebrüll dazu amtlich das Fell abzieht, verschaft dieser kauzkantigen Band zusätzlichen Wiedererkennungswert.

Gegründet wurde die Band bereits 2015, musste sich aber immer wieder mit Rückschlägen herumplagen: Zum einen, weil ausgestiegene Musiker sich in der Provinz eben nicht so leicht ersetzen lassen wie in einer Metropole und man im Proberaum dann immer mal wieder zurückgeworfen wird. Aber auch, weil die Netzwerke der vor allem vom DIY-Geist getragenen Szene an den Rändern der Republik zwangsläufig etwas dünner werden. Lange Fahrten zu Konzerten sind da noch eines der kleineren Probleme: Es gibt auch weniger Möglichkeiten, über den üblichen Gigtausch an Konzerte zu kommen. Dabei spielt man mit einer befreundeten Band in deren heimatlichem Stammklub und besorgt im Gegenzug eine Show in der eigenen Szene-Location.

Das ist nicht so leicht, wenn man die erste Live-Erfahrung vor allem auf lokalen Klein-Metalfestivals sammeln muss und auch sonst weniger wählerisch sein kann. Über die Jahre hat sich Factory Inside allerdings bereits einen ganz ordentlichen Ruf aufbauen können, die Vogtländer geben Konzerte von Cottbus bis Chemnitz. Das hat ihren Hardcore ordentlich geschliffen - was man "Message" dann auch anhört. Da hat sich das Warten doch gelohnt!