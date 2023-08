"Herz über Bord" auf der Naturbühne Greifensteine: Mit Jack, Rose und Käpt'n Iglo auf dem "Traumschiff"

Aber das ist eben die Operette, und die kommt in den Greifensteinen federleicht und unprätentiös über die Bühne. Drei gemalte Schiffsschlote, ein übermannshoher Rettungsring, stilisierte Wellen, mobile Relingelemente, Deckchairs und Sonnenschirme sowie ein Rettungsboot bilden die minimalistische Dekoration von Martin Scherm, der seine Figuren passend dazu in der Mode der 30er-Jahre ausstattet. Keine zweite Ebene.

Die braucht es auch nicht angesichts eines überbordenden Angebotes an eingängig-schmissigen Gesangsnummern, denen sich die vier Hauptakteure jederzeit gewachsen zeigen. Allen voran Gastsängerin Magdalena Hallste. Die hat das Theater noch günstig eingekauft, bevor die Österreicherin, inzwischen Finalistin des 2023er Wettbewerbs "Zukunftsstimmen" von Elina Garanèa gewesen, allein dadurch in der Preisklasse deutlich anziehen dürfte. Nun ist es dennoch nicht so, dass sie ihre Bühnenpartner an die Wand singt. Auch Zsófia Szabó, Gast Timo Rößner sowie Publikumsliebling und Tausendsassa Richard Glöckner brillieren in einem fort, überzeugend auch schauspielerisch in den behutsam gestrafften Dialogen. Das Orchester wird über Playback eingespielt, Kapellmeister Dieter Klug hat also nur die Solisten zu dirigieren, die um so mehr achtgeben müssen, als das Orchester Timingfehler nicht auffangen kann.

Liebesduett mit "Titanic"-Déjà-vu

Die Inszenierung lässt Raum für aktuelle Anspielungen. Der Kapitän (Leander de Marel) geht, wohl nicht unabsichtlich, einmal redet er gar von Fischstäbchen, mit seinem Bürstenbart und seiner bräsigen Redlichkeit ohne weiteres als Käpt'n Iglo durch. Derweil erinnert sein alerter, sprücheklopfender ("Hundertprozentig!") Offizier Heinicke (Tim Taucher) fatal an Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän. Klaus Lages Liedrefrain "Tausendmal berührt ..." fließt angesichts der langjährigen platonischen Liaison von Lilli und Hans ebenso in die Dialoge ein, wie das Paar bei seinem Duett zwei Relingelemente v-förmig zusammenschiebt und die ikonische Szene aus "Titanic" mit Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo DiCaprio) am Bug des Schiffes nachahmt. Das Publikum quittiert es mit (an)erkennendem Raunen und Schmunzeln.

Bedauerlicherweise sind die Reihen des Freilichtauditoriums am Premierensamstag - der frühe Vorstellungsbeginn um 15 Uhr rettet Publikum und Ensemble vor dem gegen 18 Uhr hereinbrechenden Gewitterregen - teils nur sehr schütter gefüllt. Was man nicht kennt ... - das alte Publikumsleiden halt. Auf jeden Fall dürften einige Hundert Zuschauer sich am Ende gefragt haben, wie ein solches Werk in Vergessenheit geraten konnte. In der deutschen Geschichte ist eben vieles zwar erklärlich, aber am Ende eben doch unbegreiflich. Da macht die Kulturgeschichte keine Ausnahme.

Weitere Vorstellungen von "Herz über Bord" am 20., 24. und 27. August, 15 Uhr, auf der Naturbühne Greifensteine in Ehrenfriedersdorf. Näheres erfahren Sie hier.