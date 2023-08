Höllisches Trio

Dirk Zöllner über neue zwischenmenschliche Ansätze

Na, ihr Luschen!" - Tobias Unterberg steht hellwach und gut gelaunt vor unserem Frühstückstisch. Der Cellist ist gespornt und gesattelt, zum Aufbruch bereit. Seit Jahren trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr. André Gensicke starrt in die Kaffeetasse, und ich ringe mir schwer ein leichtes Lächeln ab. Es war aber auch wieder ein schönes Konzert, der Pianist und ich mussten noch bis früh um halb fünf im Glück verweilen!

Meistens geht das schief, weil - trotz der engagierten Zuführung von alkoholischen Getränken - früher oder später eben doch Nüchternheit einkehrt. Die unsanfte Landung vom Höhenflug, eine Unterart der post-koitalen Depression. Jeder Euphorie folgt eine latente Traurigkeit! Ja, außer uns beiden ist nur noch selten jemand anwesend. Ausschweifende After-Show-Partys sind auch nicht mehr en vogue. Könnte ich behaupten. Doch um ehrlich zu bleiben: Die Sexyness hat altersgemäß nachgelassen und zum Superstar hat es nicht gereicht! Dieser Wahrheit ins Auge zu blicken tut weh, es ist viel leichter, das unmittelbare Gegenüber in Verantwortung zu nehmen. Ja, was haben wir schon gestritten auf unseren Ostseetouren im Duo Infernale! Doch jetzt haben wir uns mit Tobias zum höllischen Trio erweitert. Es ergeben sich völlig neue musikalische Perspektiven und vor allem neue zwischenmenschliche Ansätze.

Die Zeiten, in denen Gensi und ich sich aneinander abarbeiten mussten, sind vorbei. Es gibt andere Themen: "Dass dieser strukturierte Klassiker in Peter Gabriels New Blood Orchestra geigt, kann ich mir ja noch vorstellen, aber er war ja auch bei dieser Punkband mit dem unaussprechlichen Namen: Inschdebackedebills (Inchtabokatables), oder so ähnlich. Da hat er wahrscheinlich alles ausgetrunken und kann bei uns nur noch verdünnen! 'N Fencheltee oder 'n Jever Fun, aber dann: Zähne putzen, pullern und ab ins Bett! Hahaha!" - "Genau, wahrscheinlich kann er unsern hochgeistigen Gesprächen gar nicht mehr folgen! Könnte doch 'n Joint durchziehen, während wir hier den Rotwein verklappen, oder!"

André Gensicke und ich rauchen nicht mehr. Schon seit über einem halben Jahr haben wir damit aufgehört. Der trockene Unterberg, auch als B. Deutung unterwegs, raucht überall. Im Auto, auf der Bühne und manchmal sogar in der Garderobe! Wir gucken ihm dabei zu und haben das große Tablett mit den belegten Broten bereits hinter uns gelassen. Schaufeln nun Erdnüsse und Gummibärchen in uns hinein, später die Schokoriegel. Zunehmend wütend und von Mal zu Mal etwas fetter! (dzo)