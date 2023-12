Jazz-Impulse aus Sachsen: Wenet und die alte Liebe für ein neuen Heimat

Gitarrist Werner Neumann forscht mit seinem Trio die Möglichkeiten seines wieder stark gefragten Instruments am Rande des Rock aus.

Grenzgänge. Mit dem Frank Zappa-Kompagnon Napoleon Murphy Brook, mit Max Mutzke oder in der Band von Wolf Maahn stand der Jazzgitarrist Werner Neumann auf der Bühne, bei der Harald Schmidt Show und mit Anke Engelke. Er mag diese Vielfalt, wobei sich mit den Jahren seine Präferenzen deutlich in Richtung Jazz verschoben haben: Als Autor einer Gitarrenschule, Lehrender an diversen Hochschulen, musikalischer Aktivposten in Leipzig, Gitarrenprofessor und agiler Netzwerker belebt er vor allem in Sachsen das Geschehen zwischen Locations, Musikern, Hochschule und Jazzclub. Dabei ist der Lehrer auch ein Lernender geblieben. Und so arbeitet er als Überzeugungstäter daran, Jazz auch zur Musik für die nächste Generation zu machen.

Es ist also nur konsequent, wenn Neumann sich mit jüngeren Musikerinnen und Musikern vornehmlich der Leipziger Szene umgibt, wobei er ein sicheres Gespür für die aufstrebenden Talente beweist. So ist das seit der ersten Veröffentlichung "Neue Heimat" aus dem Jahr 2021 im Trio Wenet mit dem in Chemnitz aufgewachsenen Schlagzeuger Tom Friedrich und Steffen Greisiger an der Orgel.

Der Bandname, leitet sich aus "Werner Neumann Electric Trio" her, lässt aber auch das Nette ihres Wesens und die allgemeine Vernetztheit anklingen. Tatsächlich ist dieses Trio für ihn eine ideale Startrampe, um seine Suche nach dem Platz der Gitarre im heutigen Jazz fortzuschreiben: Diese Band ist nicht angetreten, um Helden von einst zu kopieren. Natürlich gibt es im Spiel der Drei immer wieder Spurenelemente der Orgelbands von John McLaughlin und John Scofield, von Frank Zappa und Terje Rypdal, aber auch von Bands der Schlagzeuger Tony Williams und Jack DeJohnette. Oder der Orgelspieler Lonnie Smith und Jack McDuff. Und natürlich John Lord, Billy Preston oder Jimmy Page - die Musiker haben ihre Basisbibliothek studiert.

Aber die Geschichte muss weitergehen, so oder so. Deswegen haben sie diese "neue Heimat" gesucht: Hintersinnig, gleichermaßen rockig und jazzig, sophisticated, spaßvoll und sehr elastisch haben sie das getan mit großer Spielfreude, die seither in einer Vielzahl von Gigs gewachsen ist und die Band enger aneinanderrücken ließ. Nach dem Wohin wendet sich das Trio nun aber auf einem zweiten CD-Streich dem Woher zu - und der Frage, wie weit dieses ins Heute ragt: "Alte Liebe" heißt das Album, und es beginnt mit "Little One I'll Miss You" von Steve Coleman und Cassandra Wilson. Neben neuen Stücken der Bandmitglieder, gelegentlich unterstützt von Saxofonist Matti Oehl, macht man etwa Station bei Leonard Cohens "Hallelujah" oder dem "Rain Song" von Led Zeppelin. Neumann sucht dabei stetig nach neuen Ausdrucksmitteln für die Gitarre, wobei Elemente aus Blues und Rock diese Suche konturieren.

Die Gitarre erlebt aktuell im Jazz eine Renaissance. Nachdem sie sich im Rockjazz der Siebziger aus ihrer eher marginalen Position schon einmal befreit hatte, um sich dann in immer ähnlichen Pattern vor allem zu reproduzieren, ist die neue Offensive von einer Vielzahl originärer Handschriften gekennzeichnet und deutlich folgenreicher. In diesem Kontext gebührt Neumann als Innovator und Inspirator eine Position weit vorn. Weil er kein Bilderstürmer ist, bleiben seine ausgefuchsten, groovenden und doch stets anders verblüffenden Einspielungen spannend und vital. Agil, frisch und in kluger Dramaturgie navigiert er mit seinem Trio unverkopft durch seine Neuansätze, ohne den offensiven Spaß an der Sache zu vergessen. Und der überträgt sich auf den Hörer!