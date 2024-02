Jetzt auch mit Männern: "Germany's Next Topmodel"

Erstmals werden bei "GNTM" gleich zwei Menschen im Finale gewinnen. Das Titellied liefert wieder Heidi Klum selbst. Der Coversong ist deutlich älter als die Kandidatinnen und Kandidaten der Model-Mama.

Heidi Klum wird in der neuen Staffel ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) erstmals auch männliche Models über den Laufsteg scheuchen. An diesem Donnerstag (20.15 Uhr) beginnt auf ProSieben der 19. Durchgang des Casting-Formats. Mit dabei ist zum Beispiel der 30 Jahre alte Niklas aus Norderstedt. Entdeckt wurde er von "Model-Mama" Klum höchstpersönlich, wie ProSieben vor der Ausstrahlung mitteilte. Das geschah in einem Flugzeug, wo Niklas als Kabinenchef gearbeitet hat.