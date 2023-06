Jürgen Reitzler wird neuer Operndirektor in Chemnitz

Personalien.

Jürgen Reitzler wird mit Beginn der Spielzeit 2023/2024 Operndirektor am Theater Chemnitz. Das teilte die Pressestelle des Hauses am Freitag mit. Zuletzt hatten diese Aufgabe Generalintendant Christoph Dittrich und Opernbetriebsdirektor Patrick Wurzel in Personalunion ausgeführt. Wurzel verlasse nun auf eigenen Wunsch das Haus. Reitzler war laut Mitteilung in den vergangenen Jahren unter anderem als Künstlerischer Betriebsdirektor sowohl im Schauspiel (Dresdner Staatsschauspiel, Berliner Ensemble) als auch in der Oper (Staatsopern in Hannover und Hamburg) tätig. In der Spielzeit 2016/17 hatte er die interimistische Intendanz des Staatsschauspiels Dresden inne.