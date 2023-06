Kampf der Giganten: Thielemann (Staatskapelle) versus Nelsons (Gewandhausorchester) am Dirigentenpult - und wer den besseren Schneider hat

Dresden oder Leipzig - wer hat das bessere Sinfonieorchester? Beim Mahler-Festival war unlängst der Vergleich möglich

Zwei Dirigenten und ihre Orchester. Für beide wäre das Podium zu klein und eine Stadt im Grunde auch. Von der Außensicht auf den Freistaat Sachsen sieht das Ganze wiederum geradezu luxuriös aus: Welches deutsche Bundesland außer vielleicht Berlin kann schon von sich behaupten, in seinen Grenzen über zwei Sinfonieorchester im Weltklasseformat zu verfügen? Die Rede ist zum einen vom Gewandhausorchester Leipzig, zum anderen von der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Ersteres gegründet 1743, letzteres bereits knapp 200 Jahre zuvor, 1548. In der vergangenen Woche nun bestand die seltene Gelegenheit, beide Orchester an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am selben Orte zu hören.

Zwei abendfüllende Werke vom selben Komponisten

Das am Montag in Leipzig zu Ende gegangene Mahler-Festival brachte sie vor jeweils ausverkauftem Hause mit je einem Werke der Superlative aufs an seine räumlichen Grenzen geratende Podium.. Am letzten Festivaldonnerstag wartete die Sächsische Staatskapelle unter ihrem scheidenden Chefdirigenten Christian Thielemann im Gewandhaus mit der 3. Sinfonie von Gustav Mahler auf. Einem Werk, das von der Dauer her mit seinen 90 Minuten inklusive Chor und Altsolistin alles in den Schatten stellt, was der Komponist sonst so geschrieben hat.